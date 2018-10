Sastrón alerta a los socios de la SGAE de "confusión deliberada" en los comicios y los candidatos retirados protestan

Publicado 17/10/2018 14:51:10 CET

El presidente en funciones de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, ha enviado a los socios del Colegio de Pequeño Derecho una comunicación en la que pretende "aclarar la confusión que deliberadamente parecen querer sembrar" alrededor de los comicios del próximo 26 de octubre, lo que ha sido criticado por los candidatos retirados del proceso.

En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Sastrón califica de "finalidad espuria y totalmente contraria a la normativa electoral" que estos candidatos --citando a Patacho Recio pero entre los que también se encuentran Álvaro Urquijo, Jota (Los Planetas) o Kiko Veneno-- han hecho con la utilización de la herramienta electoral para ponerse en contacto con los socios.

Además, de alertar de que habrá "conclusiones" que el órgano competente de la entidad tomará respecto a "las responsabilidad derivadas" de esta actuación, el músico ofrece "la información correcta sobre el funcionamiento de la entidad" y sobre el proceso electoral.

Entre otros temas, Sastrón niega que el proceso quede deslegitimado y "rechaza las acusaciones" de irregularidades cometidas por los órganos de gobierno de la SGAE.

"Yo no soy candidato en este proceso electoral, ni defiendo por lo tanto posición personal alguna, más allá de desear que el resultado de la decisión permita contar con una nueva junta directiva capaz de llegar a los consensos necesarios", ha apuntado.

Por su parte, los candidatos retirados han recordado en un comunicado el apercibimiento del Ministerio de Cultura y Deporte para justificar su postura. "Es precisamente por la negativa a permitirnos ejercer el derecho de voto electrónico por lo que la propia SGAE deslegitima el proceso electoral", han lamentado.

A esto añaden que no son "los únicos" que se han retirado del proceso electoral "aunque no se informe adecuadamente de ello a los socios". "Solo nos queda expresar nuestra confianza en el criterio de los socios, a quienes hemos pedido con la máxima responsabilidad y consciencia de lo mucho que nos jugamos que no participen en estas elecciones ni voten a nadie", han añadido.

En esta misma línea, han destacado que "está en juego" el futuro de los derechos de autor y la gestión colectiva de los mismos. "Así que no nos hipotequemos, confiamos en que nuestros compañeros sepan valorar nuestra propuesta", han concluido, en un texto firmado por una quincena de músicos.