Los seis autores junto a una representante de Argentores, José Sanchis Sinisterra y Antonio Onetti, presidente de SGAE. - FUNDACIÓN SGAE / SERGIO ALBERT

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seis dramaturgos argentinos y uruguayos presentan sus obras en la Sala Berlanga de Madrid, en lecturas teatralizadas dirigidas por profesionales españoles que se celebrarán desde este lunes hasta el sábado 28 de noviembre. Las sesiones forman parte de la cuarta edición de Interautor Teatro 2026, que Fundación SGAE, junto a la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores) y la Asociación General de Autores de Uruguay (AGADU), ha inaugurado este lunes.

Según Fundación SGAE, este programa de intercambio tiene como objetivo la promoción e internacionalización de la dramaturgia contemporánea en español, facilitando el encuentro directo entre creadores y creadoras españoles y profesionales y público de Latinoamérica. La edición de 2026 arrancó en junio con la visita de tres autores españoles a América y culmina ahora con la llegada de los dramaturgos rioplatenses a Madrid.

Los autores que presentan su obra son Horacio Nin Uría, Patricio Ruiz y Natalia Villamil, desde Argentina, y Domingo Milesi, Rafael Pence y Victoria Vera, desde Uruguay. Las lecturas tienen lugar cada día a las 19.30 horas en la Sala Berlanga (calle Andrés Mellado, 53), con entradas a 3,50 euros a la venta en taquilla y en entradas.com.

El programa arranca este lunes 23 de noviembre con 'Luciérnagas (sueño bastardo)', de Horacio Nin Uría, dirigida por José Padilla. Le seguirán 'Bette Davis, ¿estás ahí?', de Domingo Milesi, el 24 de noviembre, bajo la dirección de Ana Maestrojuan, y 'Música de regreso a casa', de Victoria Vera, el 25 de noviembre, dirigida por Carolina Román.

El jueves 26 de noviembre se leerá 'Flores muertas', de Natalia Villamil, con dirección de Sergio Adillo; el 27 de noviembre, 'Crímenes cotidianos', de Rafael Pence, dirigida por Laura Ortega; y el sábado 28 de noviembre, 'Algo horrible y maravilloso', de Patricio Ruiz, a cargo de Iñigo Guardamino.

Según ha indicado la organización, los seis textos abordan temáticas como el duelo, la pérdida, las ausencias, los vínculos familiares o las relaciones humanas complejas.

ENCUENTRO CON SANCHIS SINISTERRA

Los autores han participado este lunes en el encuentro 'Sanchis Sinisterra, testigo y cómplice de las dramaturgias rioplatenses', una conversación organizada por Fundación SGAE y la Academia de las Artes Escénicas de España con el autor de '¡Ay, Carmela!', moderada por la periodista Paloma Cortina en la sede de SGAE en Madrid.

Entre los siete dramaturgos se abordaron cuestiones como la transformación del lenguaje, el mestizaje y lo fronterizo, los procesos de escritura y adaptación de obras, el apropiacionismo o la falta de recursos para la documentación e investigación.

"Tanto Montevideo como Buenos Aires han sido lugares clave para mi trabajo", ha afirmado Sanchis Sinisterra. "La lengua nos hermanaba y eso cambió mi relación con el lenguaje. El estar trabajando con países latinoamericanos afectó a mi concepto de la escritura dramática. Hay que desconfiar del lenguaje y salir de la expresión literal", ha añadido.

El dramaturgo ha recordado además a autores que influyeron en su obra, a los que ha calificado de "fértiles", como Eduardo Galeano, Juan Rulfo o Julio Cortázar. "Esa literatura tenía unas estructuras y universos casi inalcanzables para los autores españoles, enmarcados en el franquismo", ha recalcado.

Por su parte, Patricio Ruiz ha afirmado que "muchas veces se pierde la identidad de cada pueblo en la mirada europea sobre Latinoamérica, cuesta reconocerla". El autor ha subrayado la importancia de establecer intercambios como Interautor Teatro, no solo para promover la internacionalización, sino también para dar espacio a las voces disidentes.

"¿Por qué no lanzarse a escribir algo de lo que no tengas ni la menor idea? Pero a la vez, se crea una situación de apropiación. Siempre escribimos en relación a las cosas que vemos y tenemos, pero también está la posibilidad de escribir sobre cualquier parte del mundo", ha añadido Victoria Vera, que también ha planteado que los programas de intercambio autoral permiten a los creadores entrar en contacto con nuevas realidades y investigar y crear más allá de sus orígenes.

Las seis sesiones de lecturas teatralizadas y las mesas redondas completan la cuarta edición de Interautor Teatro 2026, que en junio celebró la dramaturgia española en Uruguay y Argentina con la gira de Félix Estaire, Susanna Garachana y Victoria Szpunberg. Los tres presentaron allí sus obras ante público general y se reunieron con productores y profesionales del sector de ambos países para alcanzar acuerdos de colaboración que permitan llevar sus obras a escena.