Silvia Munt dirige 'El precio' en el Kamikaze, sobre las crisis económicas: "El sistema está ávido de repetir errores"

El Pavón Teatro Kamikaze ha presentado este martes, 9 de octubre, 'El precio', una obra de Arthur Miller que aborda las consecuencias de la crisis económica de 1929, dirigida por Silvia Munt y protagonizada por Tristán Ulloa, Gonzalo de Castro, Eduardo Blanco y Elisabeth Gelabert. La obra estará en Madrid del 12 de octubre al 6 de enero, cuando comenzará su gira de 25 funciones por toda España, que durará hasta el mes de abril.

"Somos seres humanos que repiten constantemente sus errores y el sistema está ávido de repetirlos. El poder va siempre por su lado y como no nos demos cuenta estaremos en otra crisis dentro de poco", ha explicado la directora durante la rueda de prensa.

La pieza se centra en un momento histórico posterior a la crisis del año 1929, en 1968. Sin embargo, la directora ha explicado que no se planteó "actualizar" la representación porque considera que el ser humano "no ha aprendido nada" de las crisis anteriores, por lo que el público es consciente de que ya "ha pasado y volverá a pasar".

En este sentido, la directora asegura que las "cuestiones más esenciales" surgen ante la adversidad, poniendo a prueba a la sociedad. "Sea el crack del 29 o el del 2008, las crisis económicas hacen tambalear los fundamentos de nuestro sistema, de nuestras familias y de nuestro comportamiento, dejando consecuencias devastadoras", ha apostillado.

En los momentos "más íntimos" del ser humano, es cuando Miller "radiografía" su comportamiento, según asegura Munt. "Como un experto cirujano, va trepando con delicadeza lo más recóndito de nuestro comportamiento, enseñando lo más profundo y revelador. Y como en un nítido espejo nos vemos reflejados de una manera u otra", ha aseverado.

Según Munt, Miller consigue "un milagro" al colocar a los cuatro personajes en un único espacio y unidad de tiempo y lograr mostrar "lo irreversible" de las decisiones de las personas, "la fuerza de las convicciones, la fragilidad ante el paso del tiempo, la inercia, la capacidad de amar y la supervivencia". Es por esto que, para Munt, esta obra "es curativa" porque para ella "dice verdades, hace dudar de todo y evaluar el comportamiento humano".

Algo en lo que ha coincidido Ulloa, que ha admitido su admiración por cómo Miller aborda "las contradicciones del ser humano". "En la obra se habla de qué precio pagamos por hacer determinadas elecciones en la vida, a lo que uno renuncia cuando escoge un camino", ha explicado el actor, que interpretará a Víctor.

Por su parte, Elisabeth Gelabert interpretará a Esther, una "mujer y madre que se encuentra enun cambio vital ya que su vida ha sido su marido y su hijo". "Ella habla del precio que ha pagado por lo que tiene y por lo que ha renunciado", ha explicado la actriz.

La sinopsis narra cómo dos hermanos se reencuentran en el desván de la casa familiar después de 16 años sin hablarse. En breve, la casa debe ser demolida y Víctor, un humilde policía a punto de retirarse, junto con su mujer Esther, convocan al hermano mayor, Walter, cirujano de éxito, a un encuentro con el tasador para decidir el precio de los viejos muebles familiares. Esta escena llevará a los protagonistas a pensar en cómo podrían haber sido las cosas si, en cierto momento, hubieran tomado otras decisiones.

'El precio' es una obra ya conocida por la directora, que ya estuvo al frente de esta pieza de Miller en el Teatro Goya de Barcelona en el año 2017. Entonces, el elenco estaba formado por Lluís Marco y Rosa Renom, que pusieron voz esta radiografía sobre la decadencia americana durante la Gran Depresión.

La directora ha asegurado que la escenografía será la misma: "limpia y sencilla". "Para mí es una nueva obra porque los personajes son diferentes, porque los actores son otras personas. Es algo que no me había pasado nunca y me ha hecho replantearme la forma en la que entiendo a los personajes", ha indicado.

En esta forma de volver a encontrarse con los personajes, Munt ha reflexionado sobre la importancia del humor y la confianza. "Miller coloca la esperanza de una manera magistral en un personaje lleno de sabiduría y picaresca que tiene 91 años y que dice que lo difícil no es desconfiar, sino creer en algo. Miller te da la mano para entender que la vida es creer en algo y que o tienes humor o estás perdido", ha concluido.