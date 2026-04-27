El Thyssen abre la 25ª edición de 'Versiona Thyssen' sin límite de edad y con premios de hasta 1.000 euros

Archivo - Fachada del Museo Nacional Thyssen Bornemisza en Madrid. - MUSEO NACIONAL THYSSEN BORNEMISZA - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, ha abierto el plazo de participación en la 25ª edición de 'Versiona Thyssen', una convocatoria de creación artística en Instagram que, por primera vez, elimina la restricción de edad y permite participar a cualquier persona a partir de los 16 años. El plazo para presentar trabajos permanece abierto hasta el 17 de mayo de 2026.

Los participantes deben publicar sus creaciones en Instagram incluyendo los hashtags #VersionaThyssen25 y #VersionaThyssen, la mención a @museothyssen, el título de su obra y el título del cuadro versionado. Cada participante puede enviar todas las reinterpretaciones que desee. Los premios oscilan entre 500 y 1.000 euros, además de ventajas en el museo, según ha informado el propio museo.

Las seis obras de la colección permanente propuestas para versionar en esta edición son 'Retrato de una joven dama con rosario' (1609-1610), de Peter Paul Rubens; 'La sala del concejo del Ayuntamiento de Amsterdam' (1663-1665), de Pieter Hendricksz de Hooch; 'Bodegón con gato y pescado' (1728), de Jean Baptiste Siméon Chardin; 'Retrato de un hombre de la isla de Dominica' (1770-1780), de Círculo de sir Joshua Reynolds; 'Atardecer' (1888), de Edvard Munch, y 'Calle con prostituta de rojo' (1914-1925), de Ernst Ludwig Kirchner.

Los artistas invitados de esta edición serán Lucía Solla Sobral, Mister Piro y Belin, que además forman parte del jurado encargado de seleccionar los trabajos ganadores, junto a representantes del museo y de la Comunidad de Madrid. En ediciones anteriores participaron como artistas invitados Hugáceo Crujiente, Flavita Banana, Coco Dávez, Rocío Quillahuaman, Lara Lars o Polinho Trapalleiro, entre otros.

La entrega de premios tendrá lugar el viernes 27 de mayo a las 21.00 horas, durante una apertura nocturna de varias salas de la colección permanente en las que se expondrán algunas de las versiones presentadas al concurso junto a las obras originales. El acto contará con la actuación musical del grupo Las Petunias. Las entradas serán gratuitas, previa reserva en línea a partir del 25 de mayo.