La Unidad contra las Violencias Machistas en la cultura atiende 55 consultas en un año, un 43% por agresión sexual

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, la coordinadora del departamento de desarrollo e investigación de la academia de cine, Inés Enciso, la directora de Derechos Culturales, Jazmín Beirak, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - ACADEMIA DE CINE

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Prevención y Atención contra las Violencias Machistas en el Sector Audiovisual y Cultural, puesto en marcha por la Academia de Cine y el Ministerio de Cultura, ha atendido 55 denuncias en su primer año de funcionamiento.

Según el balance presentado este martes, desde su puesta en marcha, y hasta el 30 de octubre de 2025, se han atendido 55 casos, muchos de ellos con consultas relacionadas con más de un tema, además de destacar que el 67 por ciento de las llamadas proceden de víctimas directas de violencia y el 32 por ciento de su entorno.

LA MITAD, EN EL SECTOR DEL CINE

En cuanto al sector de procedencia, el 49 por ciento de las llamadas provienen del sector del cine, el 11 por ciento de las artes escénicas, el 5,45 por ciento del teatro, el 3,64 por ciento de la danza y el 1,82 por ciento del circo. Además, la unidad ha recibido llamadas de otros sectores como la música (7,14%), la gestión cultural (5,45%) y el arte sonoro (5,45%).

Respecto a la tipología de la consulta, el 43 por ciento de las consultas recibidas hacían referencia a situaciones de agresión sexual, la mayoría pasadas en el tiempo y con consecuencias psicológicas en el presente; el 36 por ciento a situaciones de acoso y abuso en el contexto laboral. En muchas de las consultas atendidas se detectó que las mujeres habían sufrido varias formas de violencia simultáneamente.

En este contexto, más del 52 por ciento de ellas ha sufrido violencia psicológica, un 18 por ciento ha sufrido abuso de poder en el mundo laborar, un 12 por ciento acoso sexual en el trabajo y violencia verbal un nueve por ciento.

En cuanto a los tipos de consulta, un 60 por ciento de las mujeres que han llamado han preguntado "qué podían esperar de esa unidad", un 24 por ciento lo ha hecho como consulta jurídica o psicológica y sobre la existencia de protocolos de acoso un 15 por ciento. En cuanto al tipo de atención de los 55 casos, un 43 por ciento han decidido acceder a los servicios de la unidad, concretamente el 66 por ciento al servicio jurídico y el 33 al psicológico.

Asimismo, el 52 por ciento de las consultas se han realizado por hechos del pasado --ocurridos hace más de un año--; el 27 por ciento a casos presentes; y el 20 por ciento a casos de menos de un año. También se han revelado los canales de comunicación, el 50 por ciento ha sido por llamada; 49 por ciento por correo electrónico y uno por ciento por whatsapp.

Durante el acto, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha asegurado que la Unidad es "el punto de partida hacia la igualdad plena" en el sector y ha afirmado que se trata de un "desafío y una responsabilidad enorme" ser un punto de referencia para detectar y acometer situaciones de violencia contra las mujeres en la industria.

"Queremos estar a la altura de este empeño y por eso es una alegría tener hoy nuestra sala llena de personas que están trabajando en ese objetivo común. Hace mucho que somos conscientes de que el sector cultural no puede ya mirar para otro lado. No podemos consentir que las profesionales de la cultura tengan que vivir situaciones de acoso y abuso en el ejercicio de su procesión", ha recalcado.

Mientras, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha enorgullecido de tener este instrumento en marcha que "protege" a las mujeres y con el que espera hacer "un poco más fácil" su vida, al tiempo que ha señalado que no va a parar hasta "erradicar" las violencias machistas del sector cultural y de todos los sectores.

PROTOCOLO

En el mismo acto, Academia de Cine y Ministerio de Cultura han presentado el Protocolo para la prevención, detección y reparación de violencia machista. Un documento que fija medidas mínimas de actuación para todas las empresas del ámbito y que premiará a aquellas que se adhieran al reglamento.

El documento aspira a servir de guía para la detección y reparación de las víctimas e incluye recomendaciones específicas según el tipo de actividad y prevé incentivos --en forma de puntos para ayudas-- para las entidades que se adhieran al plan.

Según informa Cultura, se implementará progresivamente en sus convocatorias de ayudas una puntuación adicional para aquellas empresas y organizaciones que se adscriban al 'Protocolo para la prevención, detección y reparación de violencia machista', o que cuenten con un protocolo propio.

Según la coordinadora del departamento de desarrollo e investigación de la academia de cine, Inés Enciso, el protocolo no ha sido "fácil de elaborar" y actúa en tres líneas: prevención mediante formaciones, códigos de conducta y herramientas de detección; detección y actuación con una comisión instructora y canales confidenciales de denuncia; y reparación a través de medidas de apoyo a las víctimas y seguimiento para evitar represalias.

"El protocolo explica de manera muy clara el paso a paso que se debe seguir cuando se recibe una denuncia de este tipo, desde la primera recepción y evaluación hasta la resolución del expediente. Todo ello garantizando los principios fundamentales de confidencialidad absoluta, transparencia, presunción de inocencia, profundo respeto a la víctima y sobre todo tolerancia cero con cualquier represalia", ha explicado Enciso.

Por otro lado, se ha puesto en marcha una web propia, unidadculturasinviolencia.es, con el objetivo de que las víctimas encuentren información de una manera más rápida y sencilla. Esta página funcionará como un punto de encuentro que enlace a instituciones y entidades que trabajan en los mismos objetivos.

Tal y como ha explicado Enciso, la web está planteada como una plataforma viva, en constante crecimiento, que incorpore recursos, estudios, buenas prácticas y herramientas de otras organizaciones. "Queremos que sea un espacio útil para las víctimas, que podrán encontrar información clara y accesible, y útil también para cualquier empresa, profesional autónomo u organización cultural que quiera empezar a trabajar de manera activa en la prevención de las violencias machistas", ha señalado.