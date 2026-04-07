Urtasun califica a PP y Vox de "peligro para la libertad artística": "No es un privilegio ideológico"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 6 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha arremetido en el Senado contra PP y Vox, a quienes ha calificado de "peligro para la libertad artística" y ha asegurado que si llegan a acuerdos en los que "se ataca la libertad artística o se ejerce la censura, van a encontrar al Gobierno y al Ministerio de Cultura enfrente".

"La libertad artística es un derecho, no es un privilegio ideológico", ha afirmado Urtasun, para quien no solo ha existido censura en el pasado sino que, "lamentablemente, está presente en España en algunos casos".

En este punto, ha hecho referencia, entre otros, al intento de cancelación de la Senda del Poeta en Orihuela (Alicante), en homenaje a Miguel Hernández, a la suspensión de una obra de teatro en Collado Villalba (PP), a la cancelación del Festival Periferias en Huesca o al hecho de que "la señora Díaz Ayuso ha decidido retirar toda la financiación al Círculo de Bellas Artes porque no le gusta lo que allí se programa".

Para Urtasun, estos casos tienen en común que ocurren "bajo gobiernos del Partido Popular con Vox que, en estos momentos, son un auténtico peligro para la libertad artística en España", como se ha expresado en respuesta a la senadora Carla Delgado, que le ha preguntado por las medidas que contempla su departamento contra la censura en la libertad creativa de artistas y sus obras.

Por ello, ha asegurado que el Ejecutivo está "siguiendo muy de cerca las negociaciones que el PP está teniendo con la extrema derecha en las comunidades autónomas y si en esos acuerdos se ataca la libertad artística o se ejerce la censura, van a encontrar al Gobierno y al Ministerio de Cultura enfrente".

El ministro ha añadido que "no hay democracia plena sin libertad artística". "Y cuando se censura una obra, se cancela un libro o se retira alguna exposición, no se está atacando a un determinado creador. Lo que se está atacando es a la democracia y a la libertad del país", ha argumentado.

Por todo ello, ha lanzado un mensaje de apoyo a los creadores cuya libertad artística "se vea perseguida". "El Ministerio de Cultura va a estar a su lado", ha concluido.