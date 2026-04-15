Urtasun justifica la extinción de la Fundación Francisco Franco: "Humillaba a las víctimas con beneficios fiscales"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido la decisión de firmar la resolución de extinción de la Fundación Francisco Franco y ha aludido a las exenciones fiscales que disfrutan instituciones como ésta declaradas de interés general.

"Estaba haciendo apología al franquismo y humillación a las víctimas con beneficios fiscales de la administración y esto no podía ser", ha argumentado el titular de Cultura en una entrevista en TVE recogida por Europa Press en la que ha aludido a la Ley de Memoria Democrática según la cual "las fundaciones que no sirven al interés general y que hacen apología del franquismo con humillación a las víctimas no pueden operar".

Respecto al archivo de la Fundación Francisco Franco, ha confiado en su plena conservación al encontrarse todo digitalizado. "Sabemos todo lo que hay", ha argumentado Urtasun que ha recordado, asimismo, la instrucción dada a la Abogacía del Estado para que "reclame judicialmente el archivo".

Según ha explicado, el Ministerio de Cultura ha realizado un informe sobre el contenido del archivo al ser documentos que pertenecen a la Administración. Por ello, esta seguro de que "no se perderá ningún papel".

En lo que no se ha pronunciado el ministro es sobre los plazos para la disolución de la fundación. "He hecho mi trabajo todo lo rápido que he podido y deseo que esto se resuelva lo más rápidamente posible, pero es un proceso largo porque se ha sido muy garantista y se ha dado la posibilidad a la fundación de alegar ".

Y, según Urtasun, "ahora le toca a la justicia actuar", aunque se ha mostrado convencido del éxito de la resolución. "Irá a un juzgado de primera instancia pero se ha construido un expediente muy sólido y, con la ley en la mano, es evidente que la fundación no la cumple". En este sentido, ha recordado el informe favorable de la Abogacía del Estado y ha hecho hincapié en tener "plena confianza en que saldrá adelante".

El Ministerio ha iniciado, además, el procedimiento para la extinción de otras cuatro fundaciones adicionales "que hacen apología del franquismo" como la Fundación Blas Piñar y la Queipo de Llano. "Ese trabajo continúa", ha explicado el titular de Cultura.

En el proceso, Urtasun ha lamentado no "haber contado con una mayor apoyo de la oposición" y ha calificado de "extremadamente negativa" la postura de PP y Vox. Ahora, según ha admitido, su mayor preocupación es que "se traigan de nuevo a España prácticas que se creían olvidadas" en alusión a la "censura en comunidades autónomas con gobiernos de PP y Vox".

En este sentido a aludido a la cancelación del Festival Periferias en Huesca o la polémica por la suspensión en directo de la representación teatral en Collado Villalba (Madrid), así como el próximo homenaje a Miguel Hernández en Orihuela pese a los intentos de "PP y Vox para que no se celebrara"

En este contexto, el ministro ha advertido de que le encontrarán "enfrente si se ejerce la censura o se intentan traer este tipo de prácticas".