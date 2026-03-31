Urtasun participa en el encuentro de ministros internacional 'Cultura para la Resiliencia' y defiende su apoyo a Ucrania

El Ministro De Cultura, Ernest Urtasun, En La Segunda Conferencia Internacional 'Cultura Para La Resiliencia', Organizada Por Ucrania, Que Se Ha Celebrado En Lviv - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha participado en la segunda Conferencia Internacional 'Cultura para la Resiliencia', organizada por Ucrania, donde ha reafirmado su apoyo con el pueblo que ha sufrido "una agresión".

"Ucrania está defendiendo su soberanía, pero también está defendiendo su memoria, su patrimonio, su creación contemporánea y, en realidad, una parte esencial de la diversidad cultural europea; defender la cultura ucraniana no es un asunto secundario ni simbólico: forma parte de la defensa de la libertad", ha asegurado Urtasun en su intervención en Lviv.

La cita ha reunido a sus homólogos europeos, entre los que se encuentran los ministros de Croacia, Letonia, Finlandia, Suecia e Italia, así como representantes de la Comisión Europea y la UNESCO.

Así, se han celebrado diversos debates temáticos en los que se han abordado asuntos como el estado actual del sector cultural ucraniano, las iniciativas llevadas a cabo en el marco de la Alianza para la Resiliencia Cultural, la colaboración internacional y los recursos disponibles para la protección patrimonial en el contexto de la guerra.

En ese sentido, Urtasun señalado que "España está y estará siempre al lado de quienes sufren una agresión". "Vamos a seguir acompañando al pueblo ucraniano en su reconstrucción", ha añadido.

La Conferencia se ha cerrado con una visita al monasterio Bernardine, situado en el centro histórico de Lviv, afectado por el ataque de drones rusos la semana pasada. Este conjunto forma parte de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1998.

Por otro lado, el titular del departamento de Cultura y su homóloga ucraniana, Tetyana Berezhna, han firmado un memorando de cooperación entre ambos países.

El documento está dirigido a promover la colaboración en el ámbito de la capacitación técnica de profesionales del sector de la cultura, especialmente en la protección del patrimonio cultural en riesgo, pero también en las áreas de gestión cultural y creación artística.