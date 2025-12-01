Vandalizan un mural en Roma de Greta Thunberg junto a un miliciano de Hamás, según denuncia el artista - OFICINA DE PRENSA DE ALEXSANDRO PALOMBO

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mural 'Human Shields' de aleXsandro Palombo ha sido vandalizado, según ha denunciado la oficina de comunicación del artista. La obra, localizada en la estación Termini de Roma (Italia), muestra a Greta Thunberg y la relatora especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, con un miliciano de Hamás poniéndoles un brazo en los hombros.

De acuerdo con la oficina de aleXsandro Palombo, esta obra pretendía denunciar "el riesgo de que el activismo occidental, entre ambigüedades y oportunismo mediático, pueda convertirse en un megáfono de la propaganda yihadista y contribuir a distorsionar el debate internacional". Con el título, pretendía evocar explícitamente "la práctica de Hamás de utilizar a civiles como escudos humanos, pero también sugerir cómo figuras públicas pueden transformarse en escudos ideológicos en los conflictos narrativos globales".

Según la oficina de aleXsandro Palombo, el activismo occidental "corre el riesgo de alimentar tensiones y legitimar formas de odio que socavan la convivencia democrática". "Una invitación a la reflexión frente a quienes recurren a la violencia para imponer una narrativa unilateral, poniendo de relieve la fragilidad del activismo contemporáneo y la necesidad de aislar y condenar toda forma de odio", ha recalcado.