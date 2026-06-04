Vicco reivindica en el centenario de la Confederación de Sociedades de Autores proteger derechos de autor frente a la IA

La Asamblea General del centenario de CISAC reúne esta semana en París a representantes de sociedades de autores de todo el mundo para analizar los principales retos que afronta la creación en la era digital. - SGAE

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora española Vicco ha reivindicado este jueves el valor de la creatividad humana y la necesidad de proteger los derechos de autor frente al avance de la inteligencia artificial (IA) durante la inauguración de la Asamblea General del centenario de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), celebrada en París.

"La aparición de la inteligencia artificial generativa ha incrementado considerablemente la sensación de inseguridad y precariedad. Si permitimos que las obras de millones de creadores sean utilizadas sin autorización, sin transparencia y sin remuneración para alimentar sistemas de IA comerciales, estaremos poniendo en riesgo el ecosistema creativo que hace posible que existan nuevas canciones, nuevas películas, nuevos libros y nuevas historias", ha señalado la artista, socia de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Uno de los ejes centrales de su intervención ha sido el impacto de la inteligencia artificial generativa sobre los derechos de los creadores. La compositora ha advertido de que permitir el uso de obras protegidas sin autorización, transparencia ni remuneración para entrenar sistemas comerciales de IA podría poner en riesgo la sostenibilidad del ecosistema creativo.

"La pregunta más importante no es únicamente cuántos derechos podemos perder. La pregunta es cuántas canciones dejarán de escribirse porque futuras compositoras y autores decidan dedicarse a otras cosas para llegar a fin de mes", ha afirmado.

Aunque ha mostrado su respaldo a la innovación tecnológica, Vicco ha defendido la necesidad de establecer reglas claras para garantizar el respeto a los derechos de autor. "Necesitamos transparencia. Necesitamos consentimiento. Y necesitamos que el progreso tecnológico avance respetando a quienes hacen posible la cultura", ha reclamado.

La artista también ha destacado el papel de las entidades de gestión colectiva en la protección de los creadores. En referencia a su pertenencia a SGAE, ha señalado que formar parte de la entidad supone contar con una organización que protege sus derechos y trabaja para que los autores reciban una remuneración justa por sus obras.

Por su parte, el presidente de CISAC, Björn Ulvaeus, ha centrado su discurso de apertura en el valor diferencial de la creatividad humana frente a la inteligencia artificial. Según ha defendido, aunque estas herramientas pueden imitar determinadas formas de expresión, la creatividad humana está ligada a la experiencia vivida, un elemento que la tecnología no puede reproducir.

Ulvaeus también ha reivindicado la labor histórica de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor y ha recordado que, desde hace un siglo, estas organizaciones trabajan para garantizar el reconocimiento y la remuneración de los creadores.

PROTEGER LA SOSTENIBILIDAD DEL ECOSISTEMA CULTURAL

La directora general de SGAE, Cristina Perpiñá-Robert, que participa en uno de los paneles de debate del encuentro, ha reclamado una regulación integral que tenga en cuenta el impacto estructural de la inteligencia artificial sobre la creación humana.

Perpiñá-Robert ha señalado que los autores son los primeros interesados en incorporar nuevas tecnologías a sus procesos creativos, aunque ha advertido de los riesgos derivados de la generación de contenidos basados en obras utilizadas sin autorización previa.

Asimismo, ha recordado que un estudio presentado por SGAE en 2025 estimaba que la inteligencia artificial podría reducir hasta un 28 por ciento los ingresos por derechos de autor musicales para 2028, lo que supondría una pérdida aproximada de 100 millones de euros en ese ejercicio y de entre 160 y 180 millones de euros en el periodo comprendido entre 2025 y 2028.

La Asamblea General del centenario de CISAC reúne esta semana en París a representantes de sociedades de autores de todo el mundo para abordar algunos de los principales desafíos que afronta la creación en la era digital, entre ellos la protección de los derechos de autor, la sostenibilidad económica de los creadores y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Además, los participantes firmarán este jueves el denominado 'Compromiso de París', una declaración internacional en defensa de la creatividad humana.