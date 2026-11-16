Vivienda abre la convocatoria para seleccionar el comisariado de la XVIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (1i) y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (2d), durante la inauguración de la Casa de la Arquitectura, en La Arquería de Nuevos Ministerios, a 18 de diciembre de 2023, en Madrid (E - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), a través de la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, ha publicado la convocatoria para la selección del comisariado de la XVIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU).

La nueva edición se enmarca en el lema que articula las Bienales de Arquitectura promovidas por el Ministerio, 'La Arquitectura como cuestión de Estado', un mensaje que reivindica la arquitectura como un asunto de interés general por su capacidad para dar respuesta a los retos a los que nos enfrentamos como sociedad y por su papel determinante en la mejora de la calidad de vida de las personas.

La XVIII BEAU, cuya celebración está prevista para el otoño de 2027, invita a reflexionar sobre la manera en que una comunidad afronta los desafíos de su tiempo y expresa, a través de los espacios que construye, transforma y habita, aquello que considera valioso y digno de permanecer.

Desde esta perspectiva, la Bienal propone una mirada sobre la arquitectura entendida como una manifestación cultural capaz de reflejar aspiraciones colectivas, formas de convivencia y respuestas compartidas a los retos contemporáneos.

La convocatoria busca seleccionar una propuesta curatorial capaz de desarrollar este marco conceptual y traducirlo en un proyecto expositivo, editorial y de actividades que contribuya a ampliar el debate sobre el papel de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje en la sociedad actual.

Las personas interesadas podrán presentar sus candidaturas hasta el 11 de enero de 2027 a las 12:00. La selección del comisariado se desarrollará mediante un proceso en dos fases. En una primera etapa, las candidaturas presentarán sus credenciales y una aproximación conceptual a la propuesta.

Posteriormente, un jurado designado al efecto seleccionará los equipos finalistas, que serán invitados a desarrollar sus respectivas propuestas para la segunda fase del proceso. La candidatura seleccionada asumirá la dirección conceptual y científica de la XVIII BEAU, propondrá la sede de la Bienal y coordinará el desarrollo de la exposición, el programa de actividades y la publicación asociada a esta edición.