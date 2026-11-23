La escritora Alana S. Portero posa durante una entrevista por su nueva novela, ‘Cosamala’, en la librería La Mistral, a 23 de noviembre de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora Alana S. Portero, que firma 'Cosamala' (Seix Barral), se ha mostrado "preocupada" por un posible "retroceso" tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha asegurado que echa de menos en España una "derecha humanista" con la que se pueda dialogar.

"Una de las grandes pérdidas políticas que estamos teniendo en este país --en el mundo entero, pero en este país concretamente-- es que echo de menos a la derecha humanista y la derecha democrática. La derecha con la que se puede dialogar, que es sana que exista y con la que podemos tener una relación perfectamente normal. Hay una parte del espectro conservador --tan necesario en una sociedad que se tenga a sí misma por diversa y sana-- que está acobardada y me da pena, me da mucha pena", ha sostenido la autora en una entrevista con Europa Press.

Portero ha hecho un llamamiento al votante conservador, preguntándole a sus conciudadanos si "de verdad las cosas que dice Santiago Abascal, desde Vox, o Isabel Díaz Ayuso" son el "modelo de mundo que quieren".

"Evidentemente, me gustaría que la derecha con la ultraderecha no llegase al poder. Porque no nos estamos jugando el turno de partidos habitual en el bipartidismo. Nos estamos jugando un modelo de sociedad peligroso. Me gustaría que ganase la opción progresista (...) Me intriga que haya personas que se movilicen para que otros tengan menos derechos. Esto es una cosa que es antihumana. Es inhumana", ha añadido la autora.

'Cosamala', su segunda novela, llega tres años después de la aclamada 'La mala costumbre'. En esta ocasión, la escritora retrata a las mujeres y la violencia que sufrieron durante la Guerra Civil. Lo narra haciendo uso de la brujería y relatando crímenes reales que dejó a su paso por Andalucía la columna Carranza --formada por caballistas, toreros, falangistas y terratenientes-- en 1937.

"Si hubiera reflejado en el relato la violencia tal cual fue, la violencia de los crímenes contra las mujeres durante la Guerra Civil, de los crímenes fascistas o la violencia directamente relacionada con Queipo de Llano o Ramón de Carranza, me habrían acusado de escribir un panfleto. Aunque supongo que me acusará igual quien quiera mantener un relato de las cosas muy parcial. Pero prometo que la violencia fascista en este relato está muy suavizada. No un poco, muy suavizada", ha detallado.

"HAY MUCHAS MÁS NOVELAS SOBRE EL IMPERIO ROMANO Y NO SE QUEJA NADIE"

Ante la afirmación de que "ya hay muchas novelas" sobre el conflicto español, la escritora responde que para "pasar página" primero hay que leerla y, en su opinión, "ni siquiera se ha terminado de escribir".

"Va a ser la guerra de los 200 años si seguimos mirando a nuestro pasado de una manera tan infantil. Primero, en realidad no hay tantas novelas sobre la Guerra Civil, hay muchas más sobre el Imperio romano y no se queja nadie. Y segundo, si hay tantas novelas sobre la Guerra Civil, por algo será --ha dicho --.Cuando escribí 'La mala costumbre' me decían que les daba un poco de pereza porque hablaba de lo trans. Ahora me dicen que les da pereza porque es la Guerra Civil. A ver si lo que pasa es que somos perezosos".

Aunque muchos de los elementos de esta obra son reales, Portero se toma algunas licencias fantásticas e incluye la brujería como parte esencial de la vida de unas cuantas mujeres que fueron "humilladas" a manos de las tropas sublevadas. Otra de las licencias que se toma la autora es cambiar el final de la guerra.

"Algo muy sano que permite la ficción es volver al pasado y cambiarlo. Esto ya lo hice con 'La mala costumbre': revisitar mi propio pasado y tocar algunas teclas diferentes. Hay algo que, como persona, como mujer, me apela de la Guerra Civil y es que fue el final de una posibilidad de país y el principio de otro. Y ese final de posibilidad, ese proyecto de país que podríamos haber sido, para mí es una fantasía recurrente. Sueño con ello continuamente, pienso en ello, me lo imagino muchas veces", ha apostillado.

'Cosamala' no se lo ha puesto fácil a la autora, que ha reconocido que desde el primer día que se puso a escribir este libro --el germen empezó en 2020-- ha tenido miedo e inseguridad. "Cuando estás escribiendo un libro y te sientes cómoda, es que la cosa no va bien. La literatura, cuando la ejerces y cuando trabajas en ella, te tiene que poner en un lugar de incomodidad y en algún punto de la escritura tienes que tener la sensación de que no vas a poder con ello, de que no estás capacitada para escribir lo que estás escribiendo. Y ahí es donde empiezan a pasar cosas interesantes", ha zanjado.