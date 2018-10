Almudena Grandes: "Estoy de acuerdo en sacar a Franco del Valle de los Caídos y acabar con esto"

Publicado 23/10/2018 18:31:08 CET

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora Almudena Grandes, Premio Nacional de Narrativa 2018 por su obra 'Los pacientes del doctor García' (Tusquets), ha asegurado "estar de acuerdo" con exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos --la autora se ha referido al lugar como Cuelgamuros-- para "acabar con esto".

"Y si esto se hubiera hecho hace 40 años, habría sido mejor, desde luego. Pero que quienes dicen eso son los que hace 40 años no dejaron que pasara, también desde luego", ha ironizado Grandes durante una rueda de prensa celebrada en Madrid con motivo de la concesión del premio.

La escritora se ha referido a España como "la única democracia que proviene de un estado totalitario y no se asienta sobre su reivindicación de tradición antitotalitaria". "Muchos de los problemas de la democracia tienen que ver con la memoria: aquí se fundó en el aire, sin raíces, y arrastra una fragilidad congénita", ha apuntado.

Ante la pregunta de si cree que la memoria es cosa del pasado, Grandes ha resaltado que "ser enemigos de la memoria es una especialidad española" y cree que "hay pocos enemigos tan encarnizados" como algunos españoles.

"Muchos dicen que hay que dejar de hablar de la memoria, pero para mí es un error de partida, porque ésta tiene que ver con el presente y el futuro", ha señalado la galardonada. "Si no sabemos de dónde venimos no podremos saber nunca quienes queremos ser", ha añadido.

Por ello, ha reivindicado su labor rescatando episodios del pasado reciente en la Historia de España. "A mi me han dicho muchas veces que si no tengo otra cosa que contar, pero es que los españoles vivimos encima de una mina de oro y debajo hay héroes, villanos, aventuras e historias que no se han contado jamás", ha resaltado.

En este sentido, ha lamentado que exista una "sensación de que está todo contado, cuando en realidad se ha contado muy poco". El galardón recae sobre la cuarta entrega de un proyecto narrativo titulado 'Episodios de una guerra interminable' y que resume 25 años de dictadura en seis libros.

Cuando han comunicado a Grandes el premio, estaba escribiendo el quinto episodio. "Justo hoy he terminado el folio 80", ha comentado con humor la autora, al hablar de su nuevo libro, que se llamará 'La madre de Frankenstein' y que transcurre durante los años 50 en un manicomio para mujeres.

"La década de los 50 fueron los años más tristes y duros de la dictadura, porque en los 40 había esperanza y en los 60 también. Pero en los años 50, donde todo pecado era delito, fueron años muy duros y me parece bien contarlo en un manicomio", ha apuntado.

La autora ha compartido su premio con sus lectores --"es un premio colectivo", ha defendido-- y ha reivindicado que recaiga en una mujer. "Ya tenía que cambiar la cosa, se está normalizando el tema y cada vez hay más escritoras premiadas. Durante muchos años las premiadas eran tan indiscutibles que no darles el premio era ir en contra del jurado", ha concluido, en alusión a escritoras como Ana María Matute o Carmen Martín Gaite.