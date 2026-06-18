Almuzara lanza el sello Contraverso, una colección que acerca al lector las claves de la poesía contemporánea

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MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La editorial Almuzara ha puesto en marcha Contraverso, un nuevo sello dedicado a la poesía contemporánea que nace con el objetivo de recoger la mejor poesía contemporánea del panorama actual de la mano de autores de primera fila.

Así lo ha anunciado este jueves Almuzara en un comunicado en el que avanza que el sello estará dirigido por el pedagogo y escritor Federico Buyolo, actual director cultural de la Fundación Ortega-Marañón.

Con esta colección, Almuzara pretende ofrecer al lector una original mirada desde el género poético y un muestrario de las claves creativas, estéticas y vitales que sustentan actualmente a la poesía. Cada volumen incorpora textos introductorios en los que los autores compartirán su proceso de escritura, sus influencias y las ideas que vertebran su obra, convirtiendo a cada libro que se pretende editar en una experiencia de lectura y descubrimiento.

Según explica la editorial, la iniciativa apuesta por mostrar "cómo nacen los versos y qué universo intelectual y emocional los alimenta", con la intención de acercar el género poético al público desde una perspectiva tanto literaria como divulgativa.

Bajo el lema 'Las claves de la mejor poesía contemporánea de la mano de sus protagonistas', Contraverso aspira a "abrir la palabra y convertir la poesía en una forma de habitar el mundo". La colección se estrena con 'Revés', nuevo poemario del escritor y periodista Jesús Ruiz Mantilla.

Estructurado en tres partes -'Infierno', 'Purgatorio' y 'Paraíso'-, el libro aborda cuestiones como la memoria, el olvido, la verdad, el amor, la incertidumbre o el desencanto desde una escritura marcada por la paradoja, rasgo que el propio autor analiza en el texto introductorio que acompaña a la edición.

El volumen se completa con un epílogo del poeta y periodista Antonio Lucas, quien define Revés como "un espejo hambriento de espejos" y subraya la capacidad de Ruiz Mantilla para convertir la contradicción y la búsqueda de sentido en materia poética.