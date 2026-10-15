Amazon anuncia los cinco finalistas del Premio Literario Kindle Storyteller

Finalistas a los Premios Literarios Kindle Storyteller. - AMAZON

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amazon ha anunciado este jueves los cinco finalistas de la decimotercera edición del Premio Literario Kindle Storyteller, seleccionados entre las miles de candidaturas presentadas. Luis A. Santamaría con 'La firma de la muerte'; Roberto Martínez Guzmán con 'La rebelión de los tuertos'; Manolo Palomares con 'Morirás en despoblado'; Morgan Garo con 'Hasta que las Highlands nos separen' y Lorena Fanco con 'Despertarás en otra vida', son los finalistas que aspiran a hacerse con el galardón.

El Premio Literario Kindle Storyteller reúne algunas de las mejores obras de ficción y no ficción publicadas a través de Kindle Direct Publishing (KDP), la herramienta de autopublicación de Amazon. Desde su lanzamiento en 2014, ha congregado miles de títulos procedentes de más de 60 países.

"Estamos muy contentos de celebrar una nueva edición del Premio Literario Kindle Storyteller. En estos trece años, el certamen se ha convertido en un punto de encuentro para escritores de todo el mundo que comparten una misma pasión: contar historias. Cada edición nos sorprende con nuevas voces, géneros y formas de narrar, y estamos deseando descubrir la historia que se convertirá en ganadora este año", ha señalado Andrea Pasino, responsable de Amazon KDP para España.

'La firma de la muerte', es la octava entrega protagonizada por la inspectora Mónica Lago, la inminente boda de Mercedes y Rayco queda ensombrecida por un nuevo crimen en Madrid. Una escena desconcertante y las incógnitas que rodean a la víctima pondrán en marcha una investigación que conecta el presente con secretos del pasado.

En 'La rebelión de los tuertos', de Roberto Martínez Guzmán,, Lucas Acevedo, policía en excedencia, viaja a una apartada villa de la montaña asturiana donde dos mujeres han sido asesinadas y una tercera permanece desaparecida, mientras los vecinos parecen guardar más de un secreto.

'Morirás en despoblado', de Manolo Palomares, viaja hasta la Nueva España del siglo XVI para seguir a Miguel Caldera, un capitán mestizo que recorre el Camino Real de Tierra Adentro y debe moverse entre el conflicto y la diplomacia en su relación con los pueblos chichimecas. La ambientación bebe además del conocimiento del autor, que ha recorrido el territorio en el que se desarrolla la historia.

'Hasta que las Highlands nos separen', se traslada a Escocia, donde Naroa viaja para asistir al enlace de su hermana y acaba casada de madrugada con Lennox Sinclair, el hermano del novio. Una comedia romántica ambientada en las Highlands que juega con los equívocos, las tradiciones escocesas y las inesperadas consecuencias de una noche de celebración.

'Despertarás en otra vida', de Lorena Fanco, combina thriller, intriga y misterio con realidades alternativas. La historia comienza en el ficticio pueblo de Oturia, donde Paula se pierde en un bosque y sufre un accidente que fractura su realidad en dos, dando paso a dos líneas temporales conectadas con la desaparición de su amiga Valeria diez años atrás.

La obra ganadora se elegirá atendiendo a la trama, la originalidad, la creatividad, la calidad narrativa y el estilo de la escritura. El fallo corre a cargo de un jurado formado por Alberto Saavedra, responsable del área de libros de Amazon en España y por tres autores que han construido carreras literarias de éxito a través de KDP: Rose Gate, autora de novela romántica; Pablo Reyna, escritor y editor de literatura infantil; y Alberto Meneses, escritor de thriller y ganador del Premio Literario Kindle Storyteller 2025.

El autor o autora galardonado se dará a conocer el próximo viernes 6 de noviembre en una ceremonia organizada por Triunfa con tu Libro, un evento que reúne en Madrid a autores independientes en torno a la autopublicación y que culmina con la entrega del Premio Amazon Storyteller 2026.

Además del reconocimiento, el ganador o ganadora recibirá un premio en metálico de 10.000 euros y la posibilidad de firmar un acuerdo con Amazon Audible para la adaptación de su obra en formato audiolibro.