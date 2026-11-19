La BNE recibe la donación del legado de Frank de Alpresa. - BIBLIOTECA NACIONAL

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional ha incorporado a sus colecciones un conjunto de obra gráfica del artista Frank Alpresa, donado por su nieta Silvia Grossmann Alpresa. Este legado reúne más de mil documentos que son un reflejo de la obra de este prolífico ilustrador, creador de exlibris, dibujante, pintor y grabador.

La variedad temática, la diversidad de formatos y su amplia cronología ofrecen una oportunidad para profundizar en el estudio, conocimiento y aprecio de sus numerosos trabajos. Entre las piezas más relevantes de esta colección se incluyen dibujos originales, grabados, libros de humor, libros técnicos, diseños de guardas y cubiertas, cuentos infantiles, cuentos troquelados, cromos, exlibris, chistes políticos, carteles, recortables, teatritos, calcomanías, postales, cubiertas de discos, recordatorios, felicitaciones de Navidad, orlas y cenefas, estampas religiosas o devocionarios. El conjunto se depositará mayoritariamente en el Servicio de Dibujos y Grabados de la BNE y, una vez procesado y catalogado, se pondrá a disposición de investigadores y usuarios.

Francisco Alpresa del Río, sevillano de nacimiento y barcelonés de adopción, fue un autor multidisciplinar y polifacético. Formado artísticamente en la Academia Mongrell y en la Escola de Belles Arts de la Llotja de Barcelona, aunque de espíritu autodidacta, frecuentó los círculos artísticos de Barcelona y se estableció en Nueva York entre 1920 y 1924, donde colaboró en varias publicaciones como ilustrador, firmando como Frank o como Ángel Méndez.

No hay prácticamente ninguna faceta de la ilustración y el diseño que no fuera explorada por este inquieto artista, que trabajó para editoriales como Vilcar, Artigas, Raylu, José Janés, Bruguera, Industrias Gráficas Oliva, Clichés Roldán o Sabadell, entre otras.

COLABORAR DE REVISTAS

Colaborador de las revistas satíricas Pakitu y Papitu, fue vicesecretario de la Sección de Dibujantes del Sindicato de Profesiones Liberales vinculado a la CNT. Encarcelado por su trayectoria antifranquista, tras salir en libertad condicional pudo abrirse camino en los campos de la ilustración literaria, el libro infantil y la publicidad.

A partir de 1945 canalizó su talento e inquietud artística a través de exlibris y participó activamente en la Asociación de Exlibristas de Barcelona y en el VI Congreso Europeo de Exlibris celebrado en 1958. La Biblioteca Nacional de España agradece a Silvia Grossmann esta generosa donación que contribuye al enriquecimiento de las colecciones del Departamento de Bellas Artes y Cartografía de la institución.