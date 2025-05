César Pérez Gellida cierra la "sangrienta" 'Nada bueno germina': "Quiero seguir matando todo lo que me permita la ley"

El autor está convencido de que "alguien" ya está escribiendo un 'thriller' ambientado en el Vaticano

VALLADOLID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor César Pérez Gellida cierra en Valladolid el universo que comenzó con su novela 'Bajo tierra seca' (Destino) --obra ganadora del premio Nadal 2024-- en el libro "sangriento" 'Nada bueno germina' (Destino). "Quiero seguir matando todo lo que me permita la ley", ha asegurado el autor en un encuentro con la prensa en la ciudad.

El autor concluye en su ciudad natal la historia de Sebastián Costa y Antonia Monterroso, dos atracadores de principios del siglo XX que llegan a Valladolid en una huida desde la capital española. En ese sentido ha reconocido que su intención es "incomodar" al lector con estas páginas.

"Tengo cierta obsesión, porque me pasa como lector, con el tema de que se anticipen a la trama y sepan qué es lo que va a pasar. Para mí sería una gran putada que me dijera un lector que sabía que iba a terminar así. Es verdad que hay giros que se pueden anticipar, pero normalmente --y espero que no suene soberbio-- esto es un juego de prestidigitación. Tú estás mostrando cosas, pero lo que tú quieres ocultar, lo ocultas", ha precisado.

'Bajo tierra seca' es la novela que inventó este universo y que le dio al autor el Premio Nadal la edición pasada. En ese sentido, aunque ha presumido de que es una trama "cruenta", reconoce que el hecho de querer presentarlo al galardón hizo que quizá de manera "inconsciente" echase "el freno" a la hora de añadir violencia.

"También es verdad que cuando escribí 'Bajo tierra seca' era una novela muy particular, porque es una novela que tenía planificada para presentarla al premio Nadal. A lo mejor de forma inconsciente escribí con el freno de mano puesto. Quiero decir, vamos a dosificar bien, a regular las dosis de violencia, por si acaso me encuentro con algún jurado que este tipo de cosas las rechace. Igual, de forma inconsciente, lo hice así", ha explicado el escritor desde la biblioteca del mítico Círculo de Recreo de Valladolid.

El autor ha explicado que siempre había sabido que esta historia tenía que acabar en Valladolid y ha asegurado que se "mata" mucho mejor a los personajes desde "casa".

"Se mata mucho mejor, claro, en casa. Se mata de forma diferente también. Cuando uno conoce su entorno --y esto les pasa a los depredadores, muchas veces tratan de no salirse nunca de su zona de caza porque conocen muy bien el terreno-- facilita mucho el éxito. En mi caso, venir a Valladolid y que termine aquí la novela --digamos que es mi territorio natural-- no ha sido casual, era una necesidad que tenía", ha precisado.

"ALGUIEN" YA ESTÁ ESCRIBIENDO UN 'THRILLER' EN EL VATICANO

En relación con el comienzo del cónclave en el Vaticano para elegir al próximo Pontífice que sucederá a Francisco, Pérez Gellida ha asegurado que "alguien" estará escribiendo ya un 'thriller' ambientado en la ciudad italiana porque "todo lo que conmueve" genera una historia.

"Alguien lo estará escribiendo ya, que no te quepa duda. Hace poco a mis productores les decía que estaba absolutamente convencido de que iban a empezar a llegar muchos proyectos relacionados con lo apocalíptico, situaciones de ese tipo. Y efectivamente es así. Igual que van a llegar muchas novelas, muchos manuscritos a las editoriales con historias de este tipo. Porque al final todo lo que nos mueve o lo que nos conmueve genera una historia. Muchas veces pensamos que lo que hay que hacer es contar lo que otros quieren leer, desde luego a mí no me van a encontrar en esa", ha explicado.

'Nada bueno germina' ya ha llegado a las librerías este miércoles con una tirada inicial de 40.000 ejemplares en los que el autor --que tiene por costumbre levantarse antes de que amanezca a escribir y que necesita el ruido blanco de un secador italiano de pelo para poder trabajar-- ha dejado claro su objetivo principal, "generar una atmósfera hostil".