Cultura concede los Premios a los Libros Mejor Editados en 2023 para reconocer y estimular la labor de las editoriales

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura y Deporte ha concedido este lunes los Premios a los Libros Mejor Editados durante el año 2023 con el fin de reconocer y estimular la labor de las editoriales en la edición de libros y obras.

Según destaca el Ministerio en un comunicado, los premios no tienen dotación económica, pero son "muy valorados" por los editores por lo que suponen de "reconocimiento y prestigio" a su trabajo editorial, así como por la difusión que conllevan, ya que los libros premiados serán expuestos en las ferias internacionales del Libro Liber, Fráncfort y Leipzig.

En estas dos últimas ferias, se exhibe la exposición Best Book Design from all over the World (Libros Mejor Editados del Mundo), concurso internacional para el que cada país envía los libros que ganan cada año su concurso nacional.

Así, el jurado ha valorado 184 obras y ha concedido el primer premio en Libros de Arte a 'Ellas ilustran botánica: arte, ciencia y género', de Toya Legido, y editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); el segundo premio ha sido para 'Luz de España. Fernando Manso', fotografías de Fernando Manso, editado por Ediciones El Viso; y el tercer premio ha sido para 'Diagramando la Modernidad. Libro y diseño gráfico en América Latina 1920-1940', de Rodrigo Gutiérrez Viñuales y Riccardo Boglione, diseño José Luis Lugo y editado por RM Verlag y Ediciones La Bahía.

En el apartado de Libros de Bibliofilia, el primer galardón ha sido para 'A Picasso', de Rafael Alberti y Felipe Alarcón Echenique, que aborda nueve poemas de Alberti dedicados a Picasso con estampas de Felipe Alarcón, editado por Summa Editorial; el segundo premio para 'Domenico Ghirlandaio', de Elena Poblete (textos y grabados); impresor y maquetista El Mono de la Tinta, editado por Millenium Liber; y el tercer premio para 'Juan de Palafox. Talento, pasión y compromiso', de Ricardo Fernández Gracia, editado por Fundación TW Group.

Por otro lado, en Libros Facsímiles el primer premio ha sido para 'Salterio litúrgico y devocionario de Bernat Martorell', con iluminaciones de Bernat Martorell, editado por Editorial Base; el segundo premio para 'Flor de santidad. Historia milenaria', de Ramón María del Valle-lnclán, editado por Alvarellos Editora; y el tercer premio ha sido para 'La Umbría: Teatro', de Alonso Quesada, editado por Ediciones del Cabildo de Gran Canaria.

Por su parte, en Libros infantiles y juveniles, Cultura ha premiado a 'Una ardiente bruma. Antología de poemas de Emily Dickinson', editado por Grupo Editorial Edelvives; el segundo premio para 'Piedra a piedra', de lsidro Ferrer, editado por A Buen Paso; y el tercer premio 'Bestiarium', de Dulce Maria Loynaz, editado por Creotz Ediciones.

Por último, en Obras Generales y de Divulgación, el primer premio ha sido para 'El infinito placer de las matemáticas', de Alessandro Maccarrone, edición de Blackie Books; el segundo premio para 'Krazy Kat. Páginas dominicales 1916-1917', de George Herriman, editado por Ediciones La Cúpula; y el tercer premio para 'Picasso-Barcelona. Una cartografía', de Claustre Rafart i Planas, editado por Editorial Tenov, el Museu Picasso de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona.