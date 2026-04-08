Cultura convoca subvenciones para la traducción de libros entre lenguas del Estado por valor de 200.000 euros

Libros expuestos en una librería. - EUROPA PRESS

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha convocado subvenciones para el fomento de la traducción de libros entre lenguas del Estado español y su posterior publicación por parte de la editorial beneficiaria. El presupuesto de la convocatoria son 200.000 euros, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La obra objeto de traducción deberá estar ya publicada en cualquiera de las lenguas oficiales de España, así como aquellas otras con reconocimiento jurídico en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, y estar escrita por un autor español.

La subvención obtenida debe destinarse exclusivamente a cubrir los gastos de traducción de la obra presentada. Esta ayuda es compatible con otras sbuvenciones a la traducción de otros organismos o instituciones, públicos o privados, siempre y cuando el importe de dicha aportación sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, no se supere el 100% del coste de la traducción subvencionada.