CUNEF Universidad y la RAE colaborarán en el estudio, la docencia y la investigación del lenguaje claro

CUNEF Universidad y la Real Academia Española suscriben acuerdo de colaboración para fomentar el lenguaje claro

La rectora de CUNEF Universidad, Ana I. Fernández, y el director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, han firmado un convenio de colaboración para el estudio, la docencia y la investigación relativos al lenguaje claro.

Con la formalización de este acuerdo marco, ambas instituciones pretenden garantizar el derecho de los ciudadanos a comprender la información que les concierne, especialmente en los ámbitos jurídico, económico, administrativo y académico, ha informado CUNEF Universidad en un comunicado.

Mediante esta alianza, ambas instituciones se comprometen a colaborar en la organización e impartición de actividades docentes relativas al lenguaje claro en el desarrollo de estudios, trabajos, investigaciones y otras actividades.

Según ha informado, el propósito de CUNEF Universidad es situarse a la cabeza de la reflexión jurídica en este aspecto, especialmente en el derecho de los ciudadanos al lenguaje claro, así como en la precisión y comprensión de los contratos en los ámbitos económico y financiero.

Para ello, como primer paso de esta colaboración, CUNEF Universidad se ha adherido a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que cuenta con más de 550 miembros y pretende integrar las iniciativas en torno a la defensa del derecho fundamental de las personas a comprender las leyes y normas básicas reguladoras de la convivencia social y a toda forma de comunicación dirigida a los ciudadanos.

En las intervenciones realizadas durante el acto, ambos firmantes han insistido en la necesidad de impulsar iniciativas de utilidad práctica en materia de lenguaje claro, con un marcado propósito formativo que fortalezca las capacidades institucionales y favorezca una comunicación más accesible para la ciudadanía.

RED PANHISPÁNICA DE LENGUAJE CLARO Y ACCESIBLE

La Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, impulsada por la RAE, a cargo de la Secretaría de Coordinación, nació en 2022 con dos objetivos esenciales: fomentar el lenguaje claro y accesible como fundamento de los valores democráticos y de ciudadanía y promover el compromiso de las autoridades para asegurarlo en todos los ámbitos de la vida pública.

Los miembros de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible asumen el compromiso de reconocer el derecho fundamental de todas las personas a comprender; trabajar en común con el fin de promover el lenguaje claro y accesible en la función pública y en la actividad privada y contribuir a consolidar la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y promover nuevas adhesiones de organismos públicos y privados, nacionales, internacionales y supranacionales.

Además, se comprometen con el uso de un lenguaje claro y accesible en los documentos e iniciativas escritas o audiovisuales que emanen de sus instituciones; promover y difundir el uso del lenguaje claro y accesible en sus propias instituciones y en todas aquellas con las que se relacionen; designar un delegado de lenguaje claro de la institución y mantener una comunicación fluida e intercambiar información necesaria para el mejor cumplimiento de los compromisos anteriores.