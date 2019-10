Daniel Ruiz novela 'El calentamiento global': "Encumbrar como líderes a niños como Greta Thunberg es preocupante"

Publicado 07/10/2019 18:45:54 CET

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Daniel Ruiz publica 'El calentamiento global' (Tusquets), una novela que enlaza diversas historias personales en torno a una refinería en zona costera que pondrán de relieve la importancia del dinero y la diferencia de clases con el medioambiente de tema de fondo.

"El título tiene un sentido cínico e irónico que no solo habla del calentamiento del planeta, pero está ahí y en cierta manera es una crítica a cómo se aborda a veces con ingenuidad de taza de 'Mr. Wonderful", ha señalado en una entrevista con Europa Press el autor, quien ha puesto en el foco a la joven activista Greta Thunberg.

"No tengo nada contra ella, pero hace no mucho los prescriptores eran intelectuales o eruditos con un discurso potente detrás. Ahora hay una devaluación de ese discurso y no digo que no sea loable lo que pretende Thunberg, pero encumbrar a niños de 13 años en la lucha contra el cambio climático es preocupante", ha asegurado.

En 'El calentamiento global', un directivo de la refinería Oilgas viaja a la localidad de Pico Paloma para tratar de manejar la crisis abierta por el accidente de uno de sus trabajadores. En las páginas de esta novela se juntan las historias de las familias de empleados, músicos de hotel, periodistas u ONGs, todos con intereses económicos en torno al medio ambiente.

"Describo una realidad que, lamentablemente, es muy habitual en determinadas zonas del litoral español", ha señalado el escritor sevillano, ganador del Premio Tusquets con su anterior obra 'La gran ola'. "Uno de los directivos llega a lamentar que lo único que el dinero no consigue acallar es la muerte y me parece una reflexión tremenda: encarna la filosofía de la maldad", ha explicado.

Los personajes de 'El calentamiento global' interaccionan entre ellos sin importar las clases sociales. "El escenario lo permitía, son zonas en las que conviven muy cercanamente desde el turismo más sofisticado hasta la realidad industrial, pasando por los barrios populares que trabajan para esa industria", ha señalado.

LOS HOMBRES COMO "COLONOS"

Precisamente, de esa interacción surge una relación sentimental entre el directivo de la refinería y la cantante de un modesto grupo, que terminará por sacar a la luz antiguas situaciones de maltrato. "El hombre se comporta como un colono moderno en todos los sentidos y la mujer asume un rol que dificulta salir de las dinámicas del machismo", ha señalado el autor.

Ruiz también buscaba reflexionar sobre el éxito con unos personajes que "no son modelos para nadie". "Todos tienen una cuota de desgracia importante y todos son unos pobres diablos. Pero es verdad que cojo cariño a los personajes y pese a ese componente despreciable, se encuentra otro tierno: todo el mundo tiene un punto de bondad", ha defendido.

YOUTUBE Y EL 15-M

Un niño 'youtuber' le sirve a Ruiz para hablar del consumo cultural de los jóvenes hoy en día. "Tengo hijos y miro con perplejidad cómo lo que interesa ahora son vídeos de cualquier chaval que va encabalgando onomatopeyas sin ningún tipo de guía y sin límites, porque lo que importa es generar suscriptores por encima de cualquier consideración moral".

Pero el actual periodismo también se sitúa en el foco de la novela con una joven becaria en prácticas en una ONG. "El periodismo que defiende es un poco macarra y militante, tomando partido. Es alguien que viene de los lodos del 15-M, donde muchos depositamos ilusiones y ha envejecido de manera fea", ha concluido.