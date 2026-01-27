David Toscana, Premio Alfaguara 2026: "En España hace tiempo que no tienen crisis que le exijan a la gente heroísmo"

El autor mexicano David Toscana, Premio Alfaguara 2026 por su novela 'El ejército ciego' - RAPHAEL GAILLARDE/ GEMMA-RAPHO

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El autor mexicano David Toscana, que ha sido reconocido este martes con el XXIX Premio Alfaguara de novela por la obra 'El ejército ciego', ha asegurado que en España "hace tiempo que no hay crisis que exijan a la gente heroísmo".

"En España hace tiempo que no tienen unas crisis que le exijan a la gente heroísmo. A la gente hay que ponerla prueba para saber de qué está hecha y no sé bien de qué están hechos los españoles, puesto que no se les ha puesto a prueba", ha asegurado el autor este martes en declaraciones a medios de comunicación.

En 'El ejército ciego', que llegará a las librerías el próximo 26 de marzo, el autor da una lectura simbólica, "casi mítica", sobre la "guerra, el poder y la resistencia", según ha explicado el jurado, y entremezcla historia, inventiva y poesía para crear un relato inspirado en las crónicas medievales y en uno de los episodios de las guerras bizantinas en 1014.

Así, Toscana ha asegurado que aunque no construyó la novela pensando en los tiempos bélicos actuales, sí nota que se destila ese tema en su libro.

"Los tiempos que vivimos no son para los héroes porque no estamos sometidos, la mayoría, a esa crisis que te lleva a distinguir quién eres. Por supuesto que en Ucrania mucha gente que no lo sabía se convierte en héroes -hombres, mujeres, jóvenes adultos, ancianos- (...) Sé que hay más conflictos en el mundo pero la que me toca es la que sigo y me llama la atención", ha añadido el escritor para después explicar que al tener familiares en Polonia -donde pasa más tiempo, además de en Madrid y México- la guerra en Ucrania la ha seguido de cerca.

Por otro lado, Toscana -que ha recibido el premio este martes en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid- ha asegurado que aunque ha ganado otros premios, le "faltaba" el Alfaguara, el "principal". "Es el que queremos todos", ha reconocido.