Elvira Sastre, Leti Sala, Marwan y Defreds trasladan a los Reyes por videoconferencia las necesidades del sector

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes han mantenido este miércoles, 20 de mayo, por videoconferencia un encuentro abierto con representantes de la nueva generación creativa del panorama cultural español, especialmente del ámbito literario, en concreto, con Elvira Sastre, Leti Sala, Marwan y Defreds, para saber cómo están afrontando la situación provocada por Covid-19 y cuáles son las necesidades del ámbito cultural para el inmediato futuro.

Como señala la Casa Real, Elvira Sastre, Jose Ángel Gómez Iglesias, conocido con el seudónimo de 'Defreds' y Leti Sala han irrumpido con fuerza desde la poesía y las letras orientadas a los jóvenes en la cultura en España. Marwan, quien se considera por encima de todo cantautor, complementa un grupo con prestigio en ámbitos culturales y, además, cuenta con un importante número de seguidores en redes sociales.

Elvira Sastre, nacida en Segovia en 1992, es escritora y traductora literaria. Ha publicado los poemarios 'Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo' (2013), 'Baluarte' (2014), 'Ya nadie baila' (2015) y 'La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida' (2016). Colabora con músicos, cantautores y otros poetas, y ha publicado dos libros que combinan la ilustración y la poesía como 'Aquella orilla nuestra' (2018), ilustrada por Emiliano Batista (EMBA) o 'A los perros buenos no les pasan cosas malas', ilustrado por Ayesha Rubio.

Compagina su carrera poética con la escritura y la traducción. Ha traducido a poetas como Rupi Kaur y letras de músicos, por ejemplo del grupo Vetusta Morla. Elvira Sastre llena teatros y salas de conciertos con sus recitales poéticos y comparte con los lectores su poesía, vivencias y su mundo personal a través de las redes.

En 2019 obtuvo el Premio Biblioteca Breve por su primera novela, 'Días sin ti', concedido por un jurado compuesto por Rosa Montero, Agustín Fernández-Mallo, Pere Gimferrer, Lola Larumbe y Elena Ramírez y editada por Seix Barral. Además, la autora ha recibido los premios 'Sombra del Ciprés 2018' y 'Premio Joven Solidario DO La Mancha'. En 2019 apareció en la revista Forbes dentro de la lista 'Los cien más creativos', compartiendo espacio con grandes talentos del panorama mundial.

Leticia Sala (Barcelona, 1989) se dedica ya plenamente a la escritura. Estudió en el Liceo Francés de Barcelona y se licenció en Derecho en ESADE. Al terminar la carrera, se mudó a Nueva York para trabajar en la Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas y seguidamente en UNITAR (Instituto de Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación).

Volvió a España para trabajar como abogada en una consultora pero cambió el rumbo de su carrera y apostó por su verdadera pasión: los libros y la literatura. Cursó un master en Periodismo cultural y trabajó en Worldreader, una ONG cuya misión es acercar la literatura a países en desarrollo y subdesarrollados.

En esa época, Leticia empezó publicando sus escritos en Instagram. Al cabo de unos meses una editorial independiente le propuso publicar su primer libro, 'Scrolling after Sex'. Leticia Sala es colaboradora habitual en Vogue España escribiendo poemas y artículos de opinión. También es letrista y ha trabajado con artistas españolas como Rosalía, Ana Torroja o Aitana. Su debut literario en los Estados Unidos se lanza este año.

Marwan, quien fue invitado al Almuerzo de las Letras en Palacio Real en 2019, nació en Madrid en 1979, hijo de padre palestino y madre soriana. Desde muy joven mostró una clara inclinación por las artes. Sus referentes, tras empezar en el 'heavy', son cantautores de los 70 y de los 80, especialmente, Serrat, Silvio Rodríguez, Sabina, Ismael Serrano o Jorge Drexler. Aunque ha añadido después influencias de Manu Chao, Calamaro, Damien Rice, Nach, Glen Hansard, Iván Ferreiro o Bêbe. Se licenció en INEF y ejerció como profesor de Educación Física, labor que ha dejado completamente en favor del arte.

Marwan es uno de los cantautores independientes más reconocidos del circuito de salas de España con llenos en todas las ciudades y con unos números espectaculares también en algunas ciudades de Latinoamérica. Esto llevó a que la asociación de salas de conciertos de Madrid 'La Noche en Vivo' le otorgara el Premio Guille 2011 como mejor cantautor y la mención de honor en los Premios Emilio Castelar. También ha sido nombrado 'Músico por la Paz' en el Parlamento Europeo.

A esto se suma su éxito en las listas de ventas con sus dos libros de poemas: 'Todos mis futuros son contigo' con la editorial Planeta, del cual se han vendido más de 70.000 ejemplares, llegando al número 1 de ventas en España y México y 'La triste historia de tu cuerpo sobre el mío' autoeditado, que ya ha vendido más de 50.000 ejemplares. Este éxito ha llevado a que este libro haya sido traducido y publicado también en Italia y en Portugal.

Jose Ángel Gómez Iglesias, conocido con el seudónimo de 'Defreds', tiene 36 años. Es uno de los autores más reconocidos de la nueva ola de poesía que ha alcanzado un imprevisible éxito a través de las redes sociales. Sus libros 'Casi sin querer', 'Cuando abras el paracaídas', '1775 Calles' e 'Historia de un náufrago hipocondriaco' han vendido hasta la fecha más de 200.000 ejemplares.

A ello se suma un importante cúmulo de seguidores en redes sociales: 1.400.000. De hecho, él mismo señala en su biografía editorial que comenzó escribiendo en Twitter: "supongo que ahí empezó todo. La gente me leía, y cada vez más. Gente que se sentía identificada conmigo. No me podía creer que alguien leyera con ganas mis pensamientos. Llegaron mis libros. Casi sin querer".