Espasa publicará el 28 de octubre 'Ocho del 50', el ensayo de Antonio Soler galardonado con el XLIII Premio Espasa

'Ocho Del 50', El Ensayo De Antonio Soler Galardonado Con El XLIII Premio Espasa - EDITORIAL ESPASA

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La editorial Espasa publicará el próximo 28 de octubre la nueva obra del escritor Antonio Soler, 'Ocho del 50', el texto que resultó ganador de la XLIII edición del Premio Espasa.

El ensayo analiza cómo la memoria personal y la experiencia vivida se transforman en materia de ficción a través de un recorrido por la trayectoria y la obra de ocho autores vinculados a la Generación del 50.

Así, este volumen aborda concretamente las figuras de Antonio Rabinad, Juan Marsé, Carmen Martín Gaite, Concha Alós, Alfonso Grosso, José Manuel Caballero Bonald, Ángel Vázquez y Jesús Pardo, proponiendo una relectura de esta promoción literaria.

De hecho, la obra se estructura en cuatro parejas de autores organizadas a modo de "vidas paralelas" para comparar cómo trayectorias sociales y vitales diferentes derivaron en propuestas literarias singulares, explorando episodios como la infancia, la Guerra Civil, la posguerra, la censura, la orfandad o el exilio.

Respecto a los autores analizados en el libro, la publicación coincide con la conmemoración en 2026 del centenario del nacimiento de José Manuel Caballero Bonald, según ha recordado el sello editorial.