La Feria del Libro retira un acto que asumía que el Sáhara Occidental es marroquí por falta de "neutralidad"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Feria del Libro de Madrid ha decidido retirar de su programación la charla titulada 'Sáhara: patrimonio, identidad y vías de desarrollo a la luz de las transformaciones contemporáneas', programada para esta tarde.

Tras revisar el contenido y la configuración de la actividad, la organización considera que dicha propuesta de uno de sus expositores "nunca debió formar parte de la programación de la FLMadrid26".

"Somos conscientes de que la actividad no se ajusta a los criterios de pluralidad, neutralidad institucional y sensibilidad exigibles en un espacio cultural de carácter público y abierto como la Feria del Libro de Madrid", aclaran los organizadores.

La inclusión de esta actividad "responde a un fallo en los mecanismos internos de supervisión y validación de contenidos", lamenta la organización, que asegura que, "tan pronto como se detectó esta situación, procedió a retirar el acto de la programación cultural".

La Feria del Libro de Madrid destaca que "es un espacio dedicado al libro, la cultura y el diálogo, y no debe convertirse en vehículo de promoción de posiciones políticas unilaterales sobre conflictos internacionales".

Por ello, reforzará los procedimientos de validación de actividades para evitar que situaciones similares puedan producirse en el futuro.

La organización lamenta las molestias y la preocupación que esta circunstancia haya podido generar entre patrocinadores, participantes, medios de comunicación, entidades colaboradoras y público asistente.

Finalmente, ha incidido en que, "aunque la actividad estaba prevista en el Espacio Talento a bordo, Iberia no ha participado en su organización, selección, programación ni contenido, permaneciendo completamente ajena a la misma en todo momento".

En este contexto, la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, ha explicado a Europa Press que el planteamiento del acto "parecía más inocuo" pero que, tras recibir dos quejas (de un periodista y de un profesor), se dieron cuenta de que "era inaceptable que asumían que el Sáhara Occidental era marroquí, en contra de lo que dice la ONU".

"En una feria de más de 400 actividades se nos había escapado esta, el planteamiento parecía más inocuo. Es una actividad que no deberíamos haber programado, la hemos suspendido y tenemos que pedir disculpas tanto al público como al patrocinador", ha reconocido Orúe.

La directora de la Feria ha insistido en que, aunque la descripción de la actividad "era inocua, cuando la leías escondía algo". "No sé quién iba a participar, tiene que ver con una universidad de Marruecos del sur, y era como el colofón de las actividades", ha afirmado.

QUEJAS DEL PARTIDO COMUNISTA

Ante la programación de esta actividad, el Partido Comunista de España había expresado su "más firme rechazo a la celebración de la mesa redonda titulada 'Sáhara: patrimonio, identidad y vías de desarrollo a la luz de las transformaciones contemporáneas'".

La descripción de la actividad apuntaba, según revela el PCE, que era la sesión final de un simposio dedicado a las denominadas "características culturales del Sáhara marroquí", abordando cuestiones como la enseñanza de la hassanía en la escuela marroquí, el denominado modelo de desarrollo de las provincias del sur de Marruecos o las infraestructuras portuarias y la economía marítima en territorios pertenecientes al Sáhara Occidental.

"El acto está promovido por entidades vinculadas a la proyección cultural e institucional de las tesis oficiales marroquíes, entre ellas la Editorial Diwan, el Centre Marocain des Études et Recherches Stratégiques, la Asociación Puente Cultural y el Groupe de Recherches et Études sur le Littoral du Sahara, y cuenta con la participación de diversos académicos, investigadores y representantes ligados a dichas estructuras", advertía la formación.

El PCE consideraba "inaceptable" que una cita cultural de la relevancia y prestigio de la Feria del Libro de Madrid fuera "utilizada para presentar como realidad consolidada una ocupación que sigue pendiente de descolonización conforme al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas".

En este contexto, el diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados Enrique Santiago había solicitado a los organizadores de la Feria que denunciaran "la violación de los derechos humanos de la población saharaui en los territorios ocupados". "La Feria del Libro de Madrid no puede utilizarse para blanquear la ocupación marroquí del Sáhara Occidental", ha alertaba.

Tras conocer que la Feria del Libro había retirado el acto, Enrique Santiago ha celebrado que "la presión funciona" y ha destacado que "el pueblo español tiene unos profundos vínculos de solidaridad con el pueblo saharaui": "¡Viva el Sáhara Libre!".