Fernando del Rey, Premio Nacional de Historia por su obra sobre la Guerra Civil 'Retaguardia Roja'

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El catedrático Fernando del Rey ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia por su obra 'Retaguardia Roja. Violencia y revolución en la Guerra Civil española' (Galaxia Gutenberg). El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 20.000 euros.

El jurado ha elegido esta obra "por constituir una aportación innovadora en su metodología, a partir de la microhistoria y sus personajes y en el tratamiento de un tema tan delicado como es la violencia en la Guerra civil".

Asimismo, ha destacado que afronta este conflicto bélico "desde una perspectiva ecuánime y equilibrada desligándose en todo momento del debate político". "La obra cuenta con un intenso trabajo de investigación y un ejemplar tratamiento de las fuentes", ha añadido.

Fernando del Rey es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en historia de Europa y España en el siglo XX, sus líneas de investigación se han ajustado al estudio de la acción política del mundo empresarial, las relaciones entre política y economía, el conservadurismo autoritario y la violencia política.

En los últimos años ha centrado su mirada en la Segunda República española. Entre sus publicaciones sobresalen libros como 'Propietarios y patronos' (1992), 'La defensa armada contra la revolución' (1995), 'El poder de los empresarios' (2002, escrito con Mercedes Cabrera), y 'Paisanos en lucha' (2008).

También ha sido animador de obras colectivas como el volumen 'Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española' (2011) y, en codirección con Manuel Álvarez Tardío, 'The Spanish Second Republic Revisited. From Democratic Hopes to Civil War' (1931-1936) (2011) y 'Políticas del Odio. Violencia y crisis de las democracias en el mundo de entreguerras' (2017).

El jurado ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura y actuando como vicepresidenta Begoña Cerro Prada, subdirectora de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Asimismo, ha estado formado por: Carmen Sanz Ayán, por la Real Academia de la Historia; José Luis Yuste Grijalba, por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Adela Cortina Orts, por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; Carlos Pérez Fernández-Turégano, por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; Francisco Beltrán Lloris, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Emilio Oliva Ordóñez, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Fernando García Sanz, por el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Carlos Forcadell Álvarez, por la Asociación de Historia Contemporánea (AHC) de la Universidad Autónoma de Madrid; Ricardo Martín de la Guardia, por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC); Gloria Nielfa Cristóbal, por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid; José Álvarez Junco, por el Ministerio de Cultura y Deporte y Ana María Caballé Masforroll, autora galardonada en la convocatoria de 2019.