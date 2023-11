Gabriel Rivera-Barraza anima en 'Isaac Tenoch y la noche del colibrí' a que los niños exploren su potencial

El periodista mexicano Gabriel Rivera-Barraza publica en España para estas Navidades el libro 'Isaac Tenoch y la noche del colibrí'. - BREAKING THE BARRIER, INC.

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista mexicano Gabriel Rivera-Barraza publica en España para estas Navidades el libro 'Isaac Tenoch y la noche del colibrí', una obra que, a través de la cultura hispana, anima a los niños a que exploren su potencial aprovechando el poder de su imaginación y a forjar su destino, y que captura el poder de los sueños.

Editado por Breaking the Barrier, Inc. e ilustrado por el artista mexicano Héctor Valdivia, Rivera-Barraza crea una historia para sumergir a los niños hispanohablantes en la cultura hispana y se propone la misión de inculcar orgullo, conocimiento y ambición en los corazones de los lectores jóvenes.

Dirigida a la comunidad hispana, con más de 50 millones de personas en los Estados Unidos, 'Isaac Tenoch y la noche del colibrí', prologado por la diseñadora Carolina Herrera y la periodista estadounidense María Elena Salinas, es una narración entrañable centrada en un niño de once años, Isaac Tenoch, proveniente de una familia humilde del estado de Durango en el norte de México.

Desde muy tierna edad, su abuela materna y confidente inquebrantable, Doña Francisca, le contaba historias encantadoras que encendían su imaginación transportándole a mundos desconocidos. Estas historias alimentaron sus aspiraciones y lo impulsaron a imaginar un mundo más brillante y prometedor.

Con el paso de los años, los sueños de Isaac evolucionaron y culminaron en una historia de autodescubrimiento en la que se transforma en el héroe de su propio viaje.

El audiolibro cuenta con la voz del actor mexicano Mario Alberto y la música de Tuti Fernández. Esta historia resuena tanto en padres como en niños, educadores y soñadores y recuerda que los orígenes son una fuente de fortaleza y que los sueños, cuando se cultivan, pueden convertirse en notables historias de éxito.

Nacido en Durango (México), Gabriel Rivera-Barraza es un escritor que cree en el poder transformador de la literatura. Con 'Isaac Tenoch y la noche del colibrí', imagina un mundo donde los sueños florecen y las culturas se unen. Es autor de 'Nuevo New York', un libro anterior que figuró en The New York Times, W Magazine, Vogue US, Vogue Brasil, Vogue México y The Guardian, entre otros.