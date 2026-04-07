El Gobierno no valora el premio literario de la Asamblea Nacional francesa al rey emérito por el libro de sus memorias

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado el texto qu - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no ha entrado a valorar el premio literario especial que la Asamblea Nacional francesa ha concedido al libro 'Reconciliación', basado en las memorias del rey emérito, y que entregará el sábado, 11 de abril, en un acto al que acudirán Don Juan Carlos y la escritora Laurence Debray.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha mostrado el respeto del Gobierno a la actual Casa Real, evitando pronunciarse por el galardón para quien fuera jefe del Estado.

"Nada que decir de un premio que se da fuera de nuestras fronteras", ha zanjado la portavoz del Ejecutivo, que también ha dejado claro que Don Juan Carlos es "un ciudadano libre".

El rey emérito Juan Carlos acudirá a la Asamblea Nacional francesa en París para la entrega de un premio literario especial por su libro de memorias 'Reconciliación', escrito junto a la autora Laurence Debray, que también estará presente en el acto.

Se trata de un galardón que entrega la asociación 'Lire la société' en colaboración con la cámara baja del Parlamento francés con motivo de la Jornada del Libro Político y que, en su 35º edición, ha decidido destacar la obra biográfica del rey emérito por su valor sobre memoria política.

El jurado del premio está encabezado por la historiadora, la directora de investigación emérita del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) y vicepresidenta del Consejo Superior de los Archivos Nacionales, Annette Wieviorka.

Don Juan Carlos, que visitó el pasado domingo la ciudad de Sevilla, a donde acudió para presenciar en La Maestranza el regreso del torero Morante de la Puebla, ya estuvo en Francia hace dos años, cuando fue invitado junto a Javier Cerca a una cena en el Elíseo en homenaje al escritor peruano Mario Vargas Llosa con motivo de su ingreso en la Academia Francesa.