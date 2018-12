Iban Zaldua repasa 20 años de ETA en 'Como si todo hubiera pasado': "Es un peligro convertir esto en anécdota"

Publicado 07/12/2018 13:24:46 CET

El escritor Iban Zaldua reúne en 'Como si todo hubiera pasado' (Galaxia Gutenberg) 42 cuentos, escritos entre 1999 y 2018, sobre el conflicto vasco en los años de la banda terrorista ETA, una época que alerta "corre el riesgo de convertirse en anécdota".

"Uno de los peligros de la fase en la que estamos y de cara a las siguientes generaciones es la de pasar página y decir que esto ha sido una anécdota. Hay que hurgar en las heridas para que acaben sanando: se ha terminado la parte mas violenta y sangrienta del conflicto, lo que ha sido una liberación, pero sigue habiendo una confrontación", ha señalado en una entrevista con Europa Press el autor vasco.

A lo largo de esta compilación de cuentos, Zaldua procura recoger diversos puntos de vista, desde personajes que participan directamente en atentados de la banda como otros que sufren torturas por parte de las fuerzas policiales, así como el día a día de una sociedad que "sí está enferma, pero como la sociedad occidental también lo está: solo hace falta ver cómo se mira hacia otro lado en el Mediterráneo con todo lo que está ocurriendo".

En cualquier caso, Zaldua no cree que la novela deba "dar una visión unívoca" del conflicto vasco. "Si estuviera haciendo política o reconciliación civil, mi discurso sería otro seguramente. Pero haciendo literatura, tienes que buscar el gris y no el blanco o negro", ha aseverado.

De hecho, el escritor recuerda las palabras del novelista Bernardo Atxaga, quien ya en los años 90 cuando se le preguntaba por la equidistancia aseguraba que "los que no están con ninguno no es que estén en el medio, sino en todas partes". "Además, uno no escribe para contentar a todo el mundo, alguien se tiene que molestar", ha ironizado.

EL ÉXITO DE 'PATRIA'

Preguntado sobre el impulso que ha supuesto para la literatura vasca 'Patria', la novela de Fernando Aramburu publicada hace ahora dos años, Zaldua ha reconocido que se ha creado "un efecto bola de nieve", si bien matizando que "el papel de los escritores" en el conflicto es el de "complemento para buscar el matiz a los grandes relatos".

"Un libro de ficción siempre va a tener más éxito que uno de un sesudo historiador, pero no tengo claro que la mejor literatura vaya a venir después del conflicto. Y tampoco va a conseguir fijar un discurso único, algo que no se ha conseguido con la Guerra Civil o el franquismo, por ejemplo: a mí me gustaría que lo hiciéramos mejor que con estos ejemplos, pero nada del pasado me indica que será así", ha lamentado.

En cualquier caso, ha señalado que todos estos relatos fueron escritos sin autocensura. "Al menos, que yo fuera consciente. Es posible que si hubiera empezado a escribir antes, con los años más complicados, los 80, sí, pero no para cuando me puse en marcha con estos relatos la visión épica y el predominio cultural en el mundo de la izquierda abertzale ya estaba en declive. He sido bastante libre en ese sentido", ha concluido.