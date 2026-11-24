Archivo - El escritor Javier Castillo durante la 83ª edición de la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, a 1 de junio de 2024, en Madrid (España) - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

El autor firma su novena novela, 'Espinas en el aire' (Suma de Letras) MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El escritor Javier Castillo ha advertido sobre los límites éticos de los relatos sobre crímenes reales, señalando que el conflicto surge cuando estas historias "revictimizan", al tiempo que ha defendido el género cuando sirve para rescatar casos del olvido.

"El 'true crime', el problema que tiene es que muchas veces se basan en historias en las que las víctimas todavía están presentes y en las que de un modo u otro pueden seguir sufriendo con el recuerdo constante de lo que sucedió. Soy un fan del 'true crime', pero sobre todo cuando las historias han quedado en el olvido o incluso cuando tienen el apoyo de la familia de las víctimas. Cuando sirve para no olvidar el caso, pero suelo ser muy crítico con los que siguen revictimizando a las víctimas", ha explicado Castillo en una entrevista con Europa Press.

El autor --que supera los tres millones de ejemplares vendido-- ha publicado este martes su nueva novela, 'Espinas en el aire' (Suma de Letras), una novela en la que aborda este debate a través de su protagonista, Vera Chase, periodista y creadora de un pódcast sobre crímenes reales.

En este sentido, Castillo ha alertado sobre la "sobreexposición a la tragedia visceral" que provoca el consumo masivo de crímenes como entretenimiento y la inmediatez de los teléfonos móviles.

"Luego nos preguntamos por qué estamos anestesiados en muchas otras cosas, ¿no? Cuando pasa algo atroz casi no nos sorprende, lo vemos como algo normal. Esa sobreexposición a la tragedia visceral es muy dañina para nuestro cerebro. No deberíamos estar acostumbrados a algo así", ha añadido.

A su juicio, el "bombardeo continuo" de desgracias a los cinco minutos de ocurrir hace que la sociedad esté inmunizada frente al dolor ajeno.

RECHAZO A LA IA PARA ESCRIBIR FICCIÓN

Frente a esa cultura de la rapidez y la tentación de "tomar atajos", el novelista también ha rechazado el uso de la inteligencia artificial (IA) generativa en la literatura, al considerar que supone "un estorbo" que "frena muchísimo la creación" y lleva a los autores a "deshumanizarse".

"Es un problema que muchos autores o algunos autores estén intentando aprovecharse del aumento en productividad que podrá dar usarla. En realidad no son conscientes de lo que están haciendo es deshumanizarse cuando lo emplean. Es alejarse completamente de lo que nos hace creadores", ha apuntado para después asegurar que si se hace "para ganar dinero", eso "tiene las patas muy cortas".

Por su parte, ha admitido haber recurrido puntual e informalmente a herramientas visuales como Midjourney para esbozar escenarios mentales o a resúmenes de buscadores en consultas rápidas de documentación.

"Ya hay muchos autores que escriben libros mejores que los de Javier Castillo, pero muchísimos; no me preocupa en absoluto", ha bromeado al ser preguntado por la irrupción de la IA en certámenes literarios, para después añadir que llegará un punto en el que "los textos con faltas de ortografía van a ser los valiosos" por su autenticidad.

Para el escritor, el verdadero peso de una novela reside en el "componente humano" y en la conexión entre la experiencia vital del autor y los lectores, un vínculo que atraviesa 'Espinas en el aire'.

En la trama, la locutora Vera Chase acepta la oferta de la anciana heredera Agatha Collins para descifrar una misteriosa canción que suena cada 24 de noviembre desde hace veinte años en la frecuencia 1680 kHz.

Castillo ha explicado que escribió este 'thriller' durante un año marcado por el fallecimiento de sus dos padres. "Escribir 'Espinas en el aire' me ha salvado. Estaba en un pozo absolutamente de oscuridad después de la tragedia de mis padres y esta novela, a pesar de ser un misterio a resolver, en realidad habla del duelo", ha explicado. Con esta historia, el autor busca que el lector "ignore el móvil y el ruido exterior" para sumergirse en la lectura con calma.