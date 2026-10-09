Javier Oliva lanza 'El laberinto de piedra', thriller en torno a la construcción de El Escorial:"Es un escenario brutal"

Javier Oliva, autor de 'El laberinto de piedra'. - NANDO MÜLLER

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Javier Oliva ha publicado 'El laberinto de piedra' (Grijalbo), un thriller histórico que gira en torno a la construcción del monasterio de San Lorenzo de El Escorial, que se convierte en el escenario de una intriga de asesinatos, sabotajes, ambición y redención en la España de Felipe II.

"Me llamaba la atención cómo una catedral se tardaba 100 ó 200 años en construirla y esta mole, en 21 años, colocaron la última piedra. Eso ya me asombró, el poco tiempo en el que se hizo, las nuevas técnicas de construcción y la austeridad absoluta", ha destacado Oliva durante un encuentro con medios de comunicación en San Lorenzo de El Escorial.

El autor cuenta que le "entusiasmó" la "logística" en torno a la construcción ya que se montaron barracones y se levantó una especie de "ciudad satélite" con "3.000 personas" entre canteros, albañiles y comerciantes, en la ladera del monte Abantos, que "funcionaban como un reloj". "Era la eficiencia absoluta, había que levantarlo como fuera y con el hándicap de la bancarrota. Te atrae el reto", subraya.

Oliva recuerda que la primera vez que visitó el monasterio fue cuando era un niño, con el colegio, y ya le fascinó. "Llegas a un monumento que tienes que girar la cabeza para verlo entero. Después traes de visita a gente que viene de fuera y te vas dando cuenta de su majestuosidad. Es un escenario brutal", ensalza.

El autor explica que la idea de escribir la novela surgió en torno a abril de 2024, cuando empezó a documentarse y a desentrañar toda esa parte "desconocida" de la construcción del monumento. En enero de 2025, el que fuera administrador del monasterio escurialense, el agustino Francisco Navas, fallecido el pasado mes de febrero, acompañó a Oliva en una visita por el convento. "Me abrieron las puertas de par en par", afirma.

Por otro lado, el autor explica que es su "primera incursión en novela histórica" y explica que uno de los retos que se ha encontrado es que no tenía "fuentes vivas" a las que acudir para documentarse. "Me ha supuesto un estrés, una tensión añadida porque además era la responsabilidad de que la documentación tiene que estar bien montada y al thriller no se le pueden ver las costuras", ha explicado.

Además, Oliva tenía claro que quería que la historia se entrelazara con la ficción de forma natural. De hecho, casi la mitad de los personajes de la novela son figuras históricas reales, entre ellas, el rey Felipe II, el Duque de Alba, el arquitecto Juan de Herrera, el obrero mayor fray Antonio de Villacastín o el religioso cronista fray José de Sigüenza.

El relato sigue los pasos de Tello del Saz, conocido en el pasado con el sobrenombre de Tábano, un antiguo soldado que ingresa como postulante en la Orden de San Jerónimo con el propósito de buscar la redención de su pasado violento.

Tras convertirse en ayudante del obrero mayor, Antonio de Villacastín, el protagonista tendrá que recurrir a su experiencia e instinto para investigar si los trágicos percances acaecidos en torno a las obras han respondido al azar o a una voluntad criminal.