Jon Fosse asegura estar "abrumado" por ganar el Premio Nobel de Literatura: "Después de esto, todo es cuesta abajo"

MADRID, 5 Oct. (Ep/Dpa) -

El escritor noruego, Jon Fosse, recién nombrado ganador del Premio Nobel de Literatura, se ha mostrado feliz por el galardón recibido este jueves y ha reconocido estar "abrumado, muy feliz y agradecido", según ha desvelado su editorial noruega Samlaget, a través de un comunicado.

"Elijo ver este premio como un premio para la literatura", ha afirmado el escritor , que añade que "no se llega más alto que el Premio Nobel". "Después de esto, todo es cuesta abajo", ha comentado.

Fosse lleva años entre los favoritos al premio, según ha confesado a la cadena noruega TV2. "Estoy acostumbrado al suspense y a no conseguirlo. Así que fue un poco inesperado para mí", ha apuntado.

Es el cuarto noruego que recibe el Premio Nobel de Literatura, y el primero en 95 años. Anteriormente lo recibieron Sigrid Undset (1928), Knut Hamsun (1920) y Bjornstjerne Bjornson (1903). Una de las primeras felicitaciones a Fosse ha sido la del primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, que ha tachado al escritor de "excepcional".

"Un gran reconocimiento a un escritor excepcional que impresiona y conmueve a personas de todo el mundo. ¡Toda Noruega le felicita y está orgullosa hoy!", ha publicado en 'X'.

La academia sueca le ha reconocido con el Premio Nobel por "sus obras de teatro innovadoras y su prosa que da voz a lo indecible" y ha destacado que hoy en día es uno de los dramaturgos más representados en el mundo y "cada vez más reconocido por su prosa".

"La condición humana es el tema central de su obra, independientemente del género, y presenta situaciones cotidianas que son instantáneamente reconocibles en nuestras propias vidas", ha agregado la academia.

Para la institución, la "radical reducción" del lenguaje en la obra del autor noruego y su acción dramática "expresan las emociones humanas más poderosas de ansiedad e impotencia en los términos más simples".

La irrupción como dramaturgo del premio Nobel se produjo con la publicación en 1999 de 'Someone Is Going to Come'. Desde su debut como escritor en 1983 con la novela 'Raudt, svart', ha escrito más de 55 obras entre teatro, novela, poesía y ensayo. En 2007, fue nombrado caballero de la Ordre nacional du Mérite de Francia.

Entre los recientes ganadores del Premio Nobel de Literatura se encuentran Annie Ernaux (2022), Abdulrazak Gurnah (2021), Louise Glück (2020, Estados Unidos), Olga Tokarczuk y Peter Handke (edición conjunta, tras no concederse en 2018), Kazuo Ishiguro (2017, Reino Unido), Bob Dylan (2016, Estados Unidos), Svetlana Aleksiévich (2015, Bielorrusia), Patrick Modiano (2014, Francia), Alice Munro (2013, Canadá), Mo Yan (2012, China), Tomas Transtrmer (2011, Suecia) o Mario Vargas Llosa (2010, Perú).