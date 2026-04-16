Josan Hatero y Alba Quintas, ganadores de los Premios Barco de Vapor y Gran Angular de SM

COMUNICADO: Josan Hatero Mosteiro y Alba Quintas Garciandia, ganadores de la 48.ª edición de los Premios SM - SM

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

'La memoria de las bicicletas' de Josan Hatero Mosteiro y 'La cuarta vida de Blanca Cuervo' de Alba Quintas Garciandia han sido las obras ganadoras de los Premios Barco de Vapor y Gran Angular de SM. Cada uno de los galardones está dotado con 35.000 euros.

En esta edición se han recibido 207 originales para el premio El Barco de Vapor y 108 para el Gran Angular, "una excelente participación que refleja la variedad y riqueza de propuestas presentadas", según la editorial. Ambas obras están ya a la venta.

El jurado del Premio SM El Barco de Vapor 2026 ha elegido la obra de Josan Hatero Mosteiro como mejor relato de literatura infantil "porque respira sinceridad, calidez y optimismo, y devuelve la emoción de las primeras veces más importantes de la vida, como aprender a montar en bici". "Es un libro tierno y sensible que saca lo mejor de sus personajes y de sus lectores", continúa el jurado.

Respecto al Premio SM Gran Angular 2025, el jurado ha reconocido que de literatura juvenil 'La cuarta vida de Blanca Cuervo' es "un retrato certero y doloroso de la realidad que vive una parte de la juventud para la que soñar con el futuro resulta difícil y, a veces, imposible".

"Un thriller construido con inteligencia a través de diferentes puntos de vista; y una invitación a reflexionar sobre el lado oscuro de las salidas fáciles", continúa el jurado en su fallo.

En la rueda de prensa en la que se dieron a conocer los galardonados, Berta Márquez, gerente de Literatura Infantil y Juvenil de SM, ha subrayado que, "en estos tiempos convulsos en los que el mundo está cambiado tanto, los libros y la lectura ayudan a hacerse preguntas y a tratar de entenderse".

La entrega oficial de los premios se realizará el próximo 12 de mayo en una gala en Madrid; y ambos libros acaban de ponerse a la venta.