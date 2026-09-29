Jussi Adler-Olsen abre una "nueva era" en la saga 'Departamento Q', escrita "a seis manos" con Lene Holm y Stine Bolther

Jussi Adler-Olsen, Lene Holm y Stine Bolther lanzan una nueva novela de la saga 'Departamento Q' - TINE HARDEN

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor danés Jussi Adler-Olsen vuelve a las librerías con la undécima entrega de la serie 'Departamento Q', cuyo título 'Las almas muertas no cantan' (Ediciones Maeva) inaugura una "nueva etapa" en la historia de la saga al sumar como coautoras a Lene Holm y Stine Bolther. De este modo, esta novela negra se ha escrito "a seis manos", como han ironizado en un encuentro con los medios.

En este sentido, Adler-Olsen ha reconocido que la incorporación de las dos autoras responde a la necesidad de adaptar su ritmo de trabajo tras ser diagnosticado de cáncer. "Muchos editores me dijeron que no podía ser verdad, que se iban a ir a la quiebra si terminaba la serie. Entonces tuve que encontrar personas que pudieran hacer este trabajo", ha reconocido el autor danés.

Jussi Adler-Olsen lleva publicando desde 1997 y es el autor de la serie 'Departamento Q', una de las sagas de novela negra de mayor éxito internacional. Sus novelas se publican en 45 países, han alcanzado más de 27 millones de lectores y han sido adaptadas al cine en varias ocasiones, además de contar con una serie en Netflix.

Sobre la elección de Holm y Bolther, afirma que se decantó por ambas dada su amplia trayectoria periodística. "No he leído sus libros, pero las he escogido", ha revelado para añadir que era lo que "quería tener en el futuro". "Les dije: ¿qué hacéis los próximos 2, 3, 4, 5 años? ¿Queréis colaborar conmigo?", ha rememorado.

Por su parte, las autoras han calificado la propuesta de colaboración de "desafío profesional" al tratarse de una franquicia consagrada. "Nos miramos y pensamos: '¿Realmente nos está haciendo esta gran pregunta?'. Sabíamos que Yussi era un escritor muy reconocido que ha vendido alrededor de 30 millones de libros. Tuvimos que mirarnos al espejo y preguntarnos si teníamos el talento y las ganas de asumir este reto", han reconocido.

Bolther es periodista, escritora, presentadora de podcasts y televisión, reportera judicial con más de 25 años de experiencia y ha escrito una quincena de libros sobre crímenes reales y ficcionados, mientras que Holm es periodista y licenciada en Historia. Durante veinte años trabajó como redactora y periodista de investigación en el diario 'Berlingske' y es autora de seis libros.

Respecto al proceso de trabajo, han indicado que se mantuvo "en secreto durante tres años". Durante este tiempo, se reunieron periódicamente en la residencia de Adler-Olsen para definir la trama. "No se lo dijimos a nadie. Tomábamos nuestros coches y fuimos a ver a Yussi a su casa. Empezamos a planear cómo mantener ese tono del 'Departamento Q' en el libro, el sentido del humor y qué hacer con los personajes centrales", ha detallado Bolther.

Aunque Adler-Olsen tiene la última palabra sobre el destino del proyecto, las escritoras han celebrado la flexibilidad mostrada respecto al universo creado hace dos décadas. "Desde el principio sabemos que él tiene el derecho de vetar cualquier decisión, pero ha sido muy generoso y ha tenido mucha confianza en nuestras ideas. Esperaba que fuera más protector y escéptico", ha asegurado Holm.

En cuanto al desarrollo de la historia, las autoras han matizado que la elaboración del libro requirió "ajustes y debates creativos". "Pasamos meses discutiendo, haciendo investigación y escribiendo; incluso en el proceso hay mucho de editar, reescribir y decidir si un personaje necesita más espacio, por lo que es un trabajo continuo hasta el final", han detallado.

NUEVA ETAPA SIN PERDER EL TONO INICIAL

La novela --que sale a la venta este 30 de septiembre-- abre una nueva etapa de una de las sagas de novela negra más exitosas a nivel internacional, con más de 27 millones de ejemplares vendidos y 10 novelas. Las dos primeras vieron la luz en 2011, con 'La mujer que arañaba las paredes' y 'Los chicos que cayeron en la trampa'.

En esta ocasión, los motores psicológicos de la trama son el peso del pasado, la humillación prolongada y la venganza, lo que mantiene la esencia de la serie, con una mirada renovada. La principal novedad del nuevo título gira en torno a la reorganización del equipo y la llegada de un nuevo personaje, Elena Henry, una investigadora de policía franco-danesa.

Los autores han enfatizado en que otro de los aspectos más complejos de la redacción conjunta fue preservar el tono humorístico característico de la franquicia mientras que las escritoras han subrayado que sus dos décadas como periodistas de investigación facilitaron la preparación técnica del expediente criminal.

"Se sentaron y escucharon con atención. No hubo ninguna duda en mi mente de que esto es un verdadero 'Departamento Q' lo que habéis hecho", ha afirmado Adler-Olsen.

Sobre las adaptaciones audiovisuales, el autor danés también se ha mostrado satisfecho con el rumbo que ha tomado la franquicia en la pequeña pantalla. "Me encanta lo que hizo Scott Frank con el manuscrito en la adaptación de Netflix. Ahora están haciendo la segunda temporada y se sienten muy felices de hacerla", ha enfatizado.