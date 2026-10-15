Kallifatides publica 'El amor' en España casi medio siglo después: "Lo difícil no era escribir en sueco, sino escribir"

Theodor Kallifatides presenta su nuevo libro 'El amor'. - GALAXIA GUTENBERG

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor sueco de origen griego, Theodor Kallifatides, de 88 años, ha presentado este jueves la versión en español de 'El amor' (Galaxia Gutenberg), una obra que publicó en Suecia en 1978 y ha confesado que cuando abordó su escritura no tenía un gran dominio del idioma del país que lo acogió pero aprendió una lección: "Lo difícil no era escribir en sueco, sino escribir".

"No había aprendido sueco en la escuela. Compré un libro y me guié con el léxico. Aprendí a entender el idioma, respetarlo y amarlo", ha asegurado en rueda de prensa en la Embajada de Suecia. El autor ha bromeado asegurando que el sueco es más fácil que el español: "Tenéis una forma de hacerlo difícil. ¡El conjuntivo me mata todos los días!", ha ironizado para manifestar también su cariño por un país, España, que siempre le ha tratado "muy bien".

Igualmente, ha rememorado cómo intentaron convencerlo de que escribir en sueco sería imposible y ha subrayado que comprendió también que "tenía que escribir sobre aquello de lo que fuera importante hablar", no aquello que entendiera.

Kallifatides emigró a Suecia en 1964 y allí desarrolló su carrera literaria, de la que 'El amor' constituye uno de sus primeros éxitos, con más de 200.000 ejemplares vendidos en el país escandinavo. "Se adapta perfectamente a hoy (...). Los seres humanos no hemos cambiado tanto", ha asegurado.

Sobre el tema del libro, el escritor greco-sueco ha relatado que el amor es una decisión y "las decisiones son difíciles". "El amor es un problema básico en la existencia humana. Es un conflicto (...) Yo entiendo el amor no solo como felicidad. No te viene por accidente, viene cuando lo estás esperando, y cuando viene, normalmente lo hace con complejidad", ha comentado.

En el libro, un hombre casado y con un hijo se enamora de una mujer mucho más joven, lo que le hace cuestionarse todo sobre su vida y el amor, en un proceso que Kallifatides muestra "sin juicios", según ha precisado. "Muestro la complejidad de los personajes y el amor, los comprendo. El amor es un intento", ha reflexionado.

El autor de novelas como 'Una mujer a quien amar' o 'La Trilogía de la guerra', ha recordado también que intentó llevar el libro al cine junto al director de cine Ingmar Bergman, un hombre "complejo" del que aprendió "muchísimo". Sin embargo, el proyecto no salió como esperaban y fracasó. "Es bueno para un artista fracasar. Te hace parar y pensar qué estás haciendo --ha admitido--. Tener éxito todo el rato es aburrido".

La visita de Kallifatides ha coincidido con la remodelación de la sala de esculturas del Museo del Prado, convertida en un "homenaje" a la reina Cristina de Suecia, con motivo de los 400 años de su nacimiento. En este sentido, ha expresado su "absoluta admiración por su cultura y sabiduría en su época". "La mujer más erudita del mundo", ha concluido.