Libros del Kultrum publica el 16 de marzo la primera biografía de Rosalía

La Editorial Libros Del Kultrum Publica El Próximo 16 De Marzo La Primera Biografía De Rosalía, 'Buscando A Rosalía'.

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La editorial Libros del Kultrum publica el próximo 16 de marzo la primera biografía de Rosalía, 'Buscando a Rosalía'. La firman los periodistas Yeray S. Iborra y Oriol Rodríguez.

Según explica el sello, se trata de "un road trip de no ficción para dar cuenta de las epifanías, y también los no pocos sinsabores" que han atravesado la vida de la catalana.

Así, entralazan muchos testimonios -inéditos, cercanos, "insospechados, inconfesables"- para analizar su infancia, su juventud, su pueblo, su discografía, sus colaboraciones y su "épico" desembarco en la industria americana.

"Conocí a Rosalía cuando apenas era una veinteañera que vestía bambas blancas de plataforma y tomaba café pasado el mediodía (como solo los veinteañeros pueden hacer). Todavía no era La Rosalía, ni mucho menos la Motomami o la Santa", comienza el libro.