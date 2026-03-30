Luis García Montero regresa a la novela con 'La mejor edad' que llegará a las librerías el 8 de abril

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, interviene durante la presentación de la Moneda 8M-2026 en homenaje a Almudena Grandes, a 19 de marzo de 2026, en Madrid (España). Esta emisión forma parte de la serie anual de monedas dedicadas al - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor Luis García Montero regresa a la novela con el libro 'La mejor edad' (Tusquets), que llegará a las librerías el próximo 8 de abril.

El director del Instituto Cervantes narra el reencuentro de un presidiario que ha rehecho su vida y el juez que lo condenó a la cárcel en 1975.

En el bar de comidas que regenta, Manuel Benítez recibe con sorpresa la visita de un viejo conocido, el juez Ramón María Zaldívar, que lo condenó muchos años atrás a la cárcel. Ahora que está jubilado, el juez quiere saber cómo le va la vida, después de aquella sentencia que en 1975, sin pruebas, le impuso por el robo de un coche y el atraco que luego tuvo lugar, explica en un comunicado la editorial.

"Una novela emocionante, y tremendamente humana, de caídas y cuidados, de viejas heridas y segundas oportunidades", añade Tusquets.

El último libro que publicaba García Montero fue 'Almudena' (Tusquets) en 2024, un poemario que reúne los poemas de amor dedicados a Almudena Grandes.