El 2º manuscrito de 'La casa de los espíritus' y una edición de 'Paula', legado de Isabel Allende en Caja de las Letras

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido este jueves el legado permanente de la escritora chilena Isabel Allende, que ha depositado la segunda copia del manuscrito de 'La casa de los espíritus', una de las primeras ediciones de su obra 'Paula', una carta de una lectora y fotografías con el expresidente estadounidense Barack Obama, Antonio Banderas o con varios presidentes de Chile, entre otros objetos.

"Si uno vive lo suficiente los círculos se cierran y eso es mi legado. Muchísimas gracias", ha agradecido Allende tras depositar los objetos que conforman su legado en el Instituto Cervantes de Madrid.

Así, la caja 989 del Cervantes guardará ese segundo manuscrito de 'La casa de los espíritus' con las correcciones que la autora hizo del primero, un libro con el que comenzó su carrera como novelista en 1982 exiliada en Venezuela, a donde huyó por la dictadura militar de Chile en 1975. También ha incluido una de las primeras ediciones de esta obra con la primera portada.

"En ese momento era muy moderna, sigue siéndolo y se ha repetido varias veces. Lo han hecho para el aniversario de los 25 años, de los 40 años y se seguirá haciendo, sigue siendo vigente", ha explicado Allende a los medios de comunicación.

Además, ha incluido otra de las primeras ediciones de 'Paula', el libro que escribió tras la muerte de su hija y que, según ha explicado la autora, es la novela que "más" le ha dado "en la vida". "Porque recibo cartas de lectores toda la semana. Han pasado 32 años y sigue siendo presente en mi vida, como libro. Y el espíritu de mi hija, también", ha añadido.

En ese sentido, la escritora también ha despositado una de esas cartas que recibió hace 32 años tras la publicación de 'Paula' por parte de una estudiante de Medicina llamada Erin Coleman.

"Ella dice en esa carta que le están enseñando a trabajar con la enfermedad, pero que realmente lo que importa es el paciente y la familia del paciente. Porque cada paciente tiene una madre o una esposa o alguien que está sufriendo más que el paciente por esa situación. Dice que eso le cambió por completo su manera de enfrentar la medicina (...) Lori (su nuera) encontró a Erin Coleman en Alabama, trabajando con la gente más vulnerable, haciendo el tipo de medicina que ella dijo que iba a hacer", ha explicado.

Varias fotos de Allende descansarán a partir de ahora en la caja del Instituto Cervantes, como una con su madre --con quien compartió más de 24.000 cartas durante toda su vida porque vivieron muchos años separadas--, con el expresidente estadounidense Barack Obama, con el Dalai Lama, con varios presidentes de Chile, con presidentes de Estados Unidos, con Antonio Banderas y una en la que aparece ella con el reparto de la película de 'La casa de los espíritus', con actores como Vanesa Redgrave, Meryl Streep o Glenn Close.

"Esta foto con Obama, que me dio la Medalla de la Libertad, que es el más alto honor que puede recibir un civil en los Estados Unidos. También fue un momento muy importante para mí. Recuerdo que cuando llamé a mi mamá por teléfono para decirle que me iban a dar esta medalla, que era muy significativa, hubo una pausa y después me dice: '¿qué te vas a poner?' Eso fue lo que más le interesaba", ha recordado divertida.

A la escritora la han acompañado la secretaria general del Cervantes, Carmen Noguero; el embajador de Chile en España, Javier Velasco Villegas; el rector magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Carlos Andradas; la agente literaria Johanna Castillo; y la nuera de Isabel Allende, Lori Barra, que además es fotógrafa y diseñadora gráfica.