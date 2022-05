El mundo de las letras y la política rinde homenaje en las redes al escritor Domingo Villar

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El mundo de las letras y la política han rendido homenaje en las redes al escritor vigués Domingo Villar, uno de los autores gallegos más reconocidos gracias a la traducción de sus libros a varios idiomas, a partir de las versiones originales en gallego y castellano.

"Muere Domingo Villar. Se va un hombre bueno. Estoy desolada por la pena, y no dejo de pensar en su familia. Mi homenaje será a su magnífica obra literaria. Uníos a mí leyendo y releyendo sus libros. En ellos volveremos a reencontranos. Ha sido un honor conocerte", lamenta en Twitter la escritora Dolores Redondo.

"No pudo ser. Se nos ha ido un caballero, y no solo de las letras. Un hombre educado, discreto, y con una imaginación desbordante. Lamento muchísimo esta pérdida. Mi pésame para su familia y para todos los que lo apreciaban", añade en esta red social la escritora María Oruña.

En gallego se despide el escritor Manuel Rivas: "Lembranza de Domingo Villar: Eu, como o mar, non quería morrer". 'Ojos de agua' fue la primera novela de Villar, publicada en 2006, seguida de 'La playa de los ahogados'. En ambas, Vigo tiene un papel protagonista.

"Lloro por Domingo Villar. Persona dulce, alegre. Un compañero que fue amigo y ayuda de muchísimos", indica Juan Cruz mientras que Alexis Ravelo comparte una foto que le hace llegar Israel Lara por email, en la que estaban junto con el autor en 'Salamanca Negra' "con tantos otros buenos amigos, en momentos tan felices".

"Este horror: el fallecimiento de Domingo Villar. Hoy estoy en un sitio donde hace un mes habíamos previsto estar juntos y le echo doblemente en falta. Un abrazo grande para su familia, cuyo dolor sé, no obstante, inconsolable", añade Ravelo en otro tuit.

"Enorme pena saber que ha muerto Domingo Villar. Disfruté sus novelas, me enamoré de Leo Caldas y me encantó compartir con él alguna Feria del Libro. Mis condolencias a los suyos. Descanse en paz", afirma María Dueñas.

"Hombre bueno con cara de niño, generoso y socarrón. Un compañero maravilloso y, por supuesto, un escritorazo. En momentos muy difíciles y terribles", lamenta por su parte Carlos Zanon al conocerse la noticia de que el escritor permanecía hospitalizado desde el lunes debido a una hemorragia cerebral que, finalmente, no ha logrado superar.

"Se nos va (demasiado pronto) Domingo Villar. Un tipo 10, un escritor magnífico. Me encantó poder conocerle un poco y disfrutar de su persona. DEP", señala Mikel Santiago, al igual que Manel Loureiro: "Adiós, Domingo Villar. Qué pérdida más terrible para la literatura. Que la tierra te sea leve".

"Qué día más triste. Eterno en el recuerdo de todos los que naufragamos en tus páginas. Descansa en paz, compañero" escribe César Pérez Gellida, en línea con Montero Glez: "Gran novelista, bellísima persona. Tuve la suerte de salir con él una noche, en Córdoba, hace ya diez años. Hasta siempre, Domingo Villar".

"Todas las personas venimos a cumplir una misión en esta vida. La misión de Domingo Villar fue la de dar vida al inspector Leo Caldas y presentarlo en tres novelas que hoy nos sirven para revivir a uno de los novelistas más grandes que ha dado este país", añade Glez en otro 'tuit'.

Las condolencias se repiten por parte de la Real Academia Galega, que este 17 de mayo celebró el Día das Letras Galegas 2022, que este año ha homenajeado a Florencio Delgado Gurriarán. "La Real Academia Galega expresa su profundo pesar por el fallecimiento del escritor Domingo Villar, autor de algunos de los grandes éxitos de la literatura gallega del siglo XXI. Enviamos todo nuestro cariño a su familia y amigos. Que la tierra os sea ligera", reza su 'tuit'.

PÉSAME DESDE TODOS LOS ÁMBITOS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha tenido palabras de recuerdo para Villar. "Ha muerto Domingo Villar. Hizo de Galicia un personaje más de su novela, honda, negra, humana. Todo mi cariño a sus amigos, a su familia y a sus lectores, que nos sentimos hoy un poco huérfanos. Lo echaremos mucho de menos", afirma en su cuenta de Twitter.

"Sin palabras al recibir la noticia del triste desenlace de nuestro querido y admirado Domingo Villar. Un abrazo muy fuerte de corazón a su familia y amigos", señala por su parte la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital Nadia Calviño, que ya mandó un mensaje de ánimo al autor tras conocer su hospitalización: "Mucho ánimo y fuerza, querido Domingo Villar, y todo mi cariño para familia y amigos".

La cultura y política de Galicia también han querido recordar al autor. "Día triste para Vigo. La pérdida de Domingo Villar es irreparable; escritor de calidad extraordinaria. Nuestro pésame a la familia y amigos y todo el cariño de la ciudad. Permanecerá para siempre con nosotros a través de su memoria y de sus novelas, que seguiremos leyendo", asegura el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

"Un fuerte abrazo a Domingo Villar, su familia y amigos, en nombre de la ciudad, en un momento tan difícil. Villar es capaz de rastrear tramas tan importantes de la literatura en las que aparece el nombre de Vigo. Distinguido Vigo, nuestros deseos para que este dramático momento sea superado", indica en otro 'tuit' en gallego.

"Hoy se ha ido Domingo Villar. Cuando éramos niños estaba en clase de mi hermana, pero al crecer nos encontrábamos por las noches. Recuerdo tener unas charlas maravillosas e interesantes. Dos tipos creciendo y analizando la vida. Decirle que esas charlas de juventud me han convertido en lo que soy y que ahora, siendo ya un adulto, me doy cuenta de lo importantes que fueron en mi formación como músico y como persona. Decirle que me parece alucinante que los dos consiguiéramos dedicarnos a cosas creativas siendo dos freaks vigueses. En definitiva, siento una tristeza enorme y le mando todo mi cariño a todos los que le quieren, que son una multitud. Qué pena tan grande", relata el músico Iván Ferreiro en varios 'tuits'.

"Descansa en paz, Domingo Villar. Qué pena. Gracias por tus historias, tus personajes... Un fuerte abrazo a sus familiares y amigos", concluye el actor Tamar Novas.

El escritor vigués Domingo Villar ha fallecido este 18 de mayo a los 51 años de edad. No habrá capilla ardiente del popular escritor por expreso deseo de la familia, que desea despedir al autor en la más estricta intimidad.