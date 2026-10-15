Pablo Martín Sánchez, Premio Nacional de Traducción: "Espero que el Premio Planeta vuelva a ser un galardón literario"

Archivo - El catalán Pablo Martín Sánchez presentará este lunes, 24 de abril, en el marco de la Feria del Libro de Santander y Cantabria, la novela 'Tuyo es el mañana', durante un encuentro con el público, que tendrá lugar a las 19.30 horas y que será - FERIA DEL LIBRO DE SANTANDER - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El traductor Pablo Martín Sánchez, galardonado este jueves con el Premio Nacional a la Mejor Traducción 2026 por su versión al español de 'Lugares', del autor francés Georges Perec, ha deseado que el Premio Planeta vuelva a ser "un galardón literario" como ocurrió en la edición de 2019 en la que Javier Cercas fue el ganador y Manuel Vilas el finalista.

"No es un premio que me interese lo más mínimo, pero espero que vuelva a ser un Planeta como el de 2019 con Cercas de ganador y Vilas de finalista, y no el de los últimos años", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, tras ser preguntado por el nombre del ganador del Premio Planeta que se falla este jueves en Barcelona.

Pablo Martín también ha defendido el valor de la traducción humana frente al avance de la inteligencia artificial. "La traducción literaria es un arte", ha afirmado, al considerar que el futuro de la profesión dependerá en buena medida de las preferencias de los lectores.

"Si al público le da igual leerse un libro escrito por una inteligencia artificial o traducido por esta herramienta, no habrá nada que hacer", ha advertido. Por el contrario, ha señalado que si los lectores reclaman que haya una persona detrás de la obra, cree que los traductores literarios tendrán más posibilidades de preservar su trabajo.

"Lo que les afecte a los escritores también nos afecta a los traductores literarios", ha agregado. Martín Sánchez ha reivindicado que la traducción literaria comparte con la escritura la consideración de trabajo creativo y ha defendido el sello de garantía de traducción humana impulsado por ACE Traductores, bajo el lema 'Que no te den datos por libros'.

UN PADRE PRIMERIZO CON UN PREMIO NACIONAL BAJO EL BRAZO

Martín Sánchez ha recibido por sorpresa el Premio Nacional a la Mejor Traducción, ya que desconocía que el fallo se producía este jueves y tampoco sabía que 'Lugares' se encontraba entre las obras candidatas. La llamada de la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, María José Gálvez, le ha sorprendido mientras hacía bricolaje en casa, con un taladro en la mano y construyendo un altillo.

"Me he quedado bastante parado", ha relatado sobre su reacción inicial. Después, ha encontrado una metáfora para aquel momento: "Traducir es un poco eso, hacer bricolaje, pelearte con las palabras, con la gramática, con la forma, con el fondo". El premio, dotado con 30.000 euros, le llega además en vísperas del nacimiento de su primer hijo. "El niño viene con un pan debajo del brazo", ha bromeado, antes de explicar que su mujer dará a luz en un mes.

UN LIBRO DE 800 PÁGINAS Y UN PROYECTO DE TODA UNA VIDA

El traductor ha definido 'Lugares', una obra de unas 800 páginas, como un libro "muy especial" y la culminación de un largo recorrido personal y literario. Perec, uno de sus autores de referencia, fue miembro de Oulipo, el grupo de experimentación literaria del que Martín Sánchez también forma parte desde 2014 y en el que es, según ha explicado, el único escritor y traductor español.

"Traducir a Perec es como traducir a alguien de mi familia, de mi familia literaria", ha señalado. El proyecto llegó a sus manos a propuesta de la editorial Anagrama y supuso un año de trabajo, durante el que se trasladó a París gracias a una beca del Centro Nacional del Libro de Francia para traducir la obra en los lugares donde Perec la había escrito medio siglo antes.

El libro parte de un proyecto que el escritor francés inició en 1969, cuando eligió doce lugares de París con una importancia sentimental o personal para él. Su intención era escribir durante doce años sobre cada uno de ellos, dos veces al mes: una desde el propio lugar y otra desde el recuerdo. Los textos se guardaban en sobres sellados con lacre y se distribuían siguiendo un sistema matemático, pero Perec dejó el proyecto inacabado. El material permaneció guardado durante casi medio siglo hasta que sus herederos decidieron publicarlo.

Martín Sánchez ha descrito la obra como un "manual sentimental de París" y ha destacado que su carácter inacabado, sin revisar ni corregir, forma parte de su singularidad. También ha subrayado la importancia de la observación en la escritura de Perec, que, en sus palabras, busca "escribir verdadero" más que "escribir bien".