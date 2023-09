Pascal Quignard defiende en la entrega del Premio Formentor de las Letras que "el arte es la grieta en lo simbólico"

Agredece este galardón por reconocer "una manera de vivir, algo extrema, salvaje y libresca"

CANFRANC (HUESCA), 22 Sep. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Laura Martínez) -

El escritor francés Pascal Quignard ha sido galardonado este viernes con el Premio Formentor de las Letras 2023, un premio que ha recibido en Canfranc (Huesca), en una ceremonia en la que ha agradecido este reconocimiento con un alegato a la importancia del arte y de la actividad creativa, entre los aplausos de los asistentes.

"El arte es la grieta en lo simbólico. La literatura es ese camino de voz en la muralla de Babel", ha asegurado el escritor al hilo de la leyenda de Píramo y Tisbe, que ha vertebrado su discurso, titulado 'El muro de Babel', impartido en el Canfranc Estación, Royal Hideaway Hotel (Huesca).

Así, en la ceremonia de entrega, Quignard ha recordado la tragedia protagonizada por Píramo y Tisbe, la pareja que vivía en Babel y que, al descubrir una grieta en el muro que separaba las casas, fue cultivando poco a poco su amor. Ambos deciden huir pero una desafortunada confusión acaba con el suicidio de Píramo, seguido del de Tisbe, por lo que los frutos del moral de moras blancas que servía de punto de encuentro queda desde ese día teñido de púrpura.

En el mismo, Quignard ha reconocido que es "increíble lo exigente que puede llegar a ser la obra". "No pueden hacerse una idea de lo que te exige. Te despierta en plena noche. De pronto se te ocurre una idea. Una idea no es más que una frase, una entonación a la que acompaña otra. No hay noche en que no te despierten, una u otra, o la tercera. Como ráfagas. A las dos de la madrugada, a las cuatro de la madrugada. Si vuelves a acostarte, ella hace que te levantes", ha relatado.

"Te atormenta, te atenaza. Exigente, no se aparta de tu lado. Está al acecho, como una fiera (...) No responde a ningún requerimiento. A ningún encargo. A ningún editor. Nada la recompensa. Ninguna tirada. Ninguna crítica. Ninguna opinión. Ningún premio (excepción hecha del Premio Formentor), ha bromeado ante el auditorio Quignard, de carácter tranquilo y pausado.

A su juicio, "el arte no se dirige a nadie". "Tan sin destinatario como las cornamentas enmarañadas y magníficas que lucen en sus cabezas los ciervos en el bosque", ha comparado el ganador del Premio Formentor, dotado con 50.000 euros, un reconocimiento a la calidad e integridad de los autores cuya obra consolida el prestigio y la influencia de la gran literatura.

Antes de entregar el premio, el director de la Fundación Formentor y presidente del jurado, Basilio Baltasar, ha recordado la trayectoria de los galardones. "La huella que el premio Formentor dejó en la memoria cultural y la influencia que ejerció sobre la comunidad lectora europea fue de tal calibre que nos sentimos obligados a prolongar su estilo, su personalidad y su temple", ha asegurado.

"Nos propusimos, por lo tanto, actualizar el compromiso del Premio Formentor con los más elevados ideales literarios. La fidelidad a las intenciones originales del premio fue esencial a la hora de imaginar el trayecto que íbamos a recorrer", ha añadido.

Precisamente, en los 'Carnets de Formentor' --publicación vinculada al Premio Formentor de las Letras-- Quignard destaca que "este premio no es solo la recompensa por una obra". Es un ejercicio espiritual que está siendo reconocido. Se ha percibido y reconocido una manera de vivir, algo extrema, salvaje y libresca a la vez, apartada de todos, sin un día festivo desde hace más de cincuenta años. Gracias", ha asegurado el escritor, autor de más de 70 obras y numerosos ensayos.

En palabras de Quignard, "el Premio Formentor es ante todo una imagen". "Una fotografía, tomada antes de la Segunda Guerra, que muestra a Keyserling, apoyado en su bastón de ébano, hablando con Josep Maria de Sagarra, que a su vez se apoya en su bastón de montaña", ha detallado.

"El Premio Formentor es también un premio de lenguas romances, es decir, posromanas, es decir, un poco grecolatinas. Este punto me conmueve especialmente. Son tantas las lenguas ancestrales que atraviesan la lengua que utilizo. He traducido tanto como he creado. No puedo separar estas dos actividades. Es toda la herencia que reelaboro, que intento comprender", ha añadido.

ANTESALA DE LAS CONVERSACIONES LITERARIRAS

La entrega del Premio Formentor de las Letras precede a las Conversaciones Literarias de Formentor, que afrontan su XVI edición y que se celebrarán el 23 y 24 de septiembre en el Canfranc Estación, Royal Hideaway Hotel (Huesca), con el lema 'Cíborgs, androides y humanoides. Ciencia, paciencia y deficiencia'. Este encuentro, desde 2008, reúne a escritores, editores, críticos y público.

La Fundación Formentor ha sido creada para organizar el Premio Formentor de las Letras y las Conversaciones Literarias que se celebran cada año en Formentor. De este modo, la entidad --auspiciada con el mecenazgo de la familia Barceló-- da continuidad a los encuentros culturales iniciados en 1930 y al premio literario convocado por los editores europeos desde 1961.

Recuperado en 2011, el Premio ha reconocido a autores como Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Ricardo Piglia, Roberto Calasso, Alberto Manguel, Mircea Cartarescu, Annie Ernaux (Nobel de Literatura en 2022), Cees Nooteboom, César Aira y Liudmila Ulítskaya. Desde 2021, el galardón recuperó su itinerancia y título, Prix Formentor.