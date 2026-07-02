Paulino Guerra presenta 'Historias tristes de Colomba': "La prioridad rural se ha esfumado de todas las agendas"

El periodista Paulino Guerra presenta su libro 'Historias tristes de Colomba'. - EUROPA PRESS

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El periodista Paulino Guerra ha lamentado este jueves, durante la presentación de su libro 'Historias tristes de Colomba' (Huerga y Fierro), el olvido de la "prioridad rural" en las agendas de los gobiernos.

"El mundo rural sigue sin estar en la agenda de prioridades de ningún Gobierno. ¿Los motivos? Pues que sus habitantes son pocos, apenas molestan y tampoco deciden elecciones. Hay prioridades nacionales y otras nacionalistas, pero la prioridad rural se ha esfumado de todas las agendas", ha advertido Guerra, en el acto de presentación de su libro, que ha tenido lugar en la Biblioteca Pública Eugenio Trías, en Madrid.

Guerra, que es natural de Fermoselle (Zamora), ha criticado que lo "peor" es que ni siquiera se deja a los pueblos "agonizar en paz" y que "de la mano de las nuevas religiones, al estilo del ecologismo radical, ha surgido una generación de predicadores y apóstoles urbanos, decididos a salvar a los agricultores y ganaderos de sí mismos".

"Es ese tipo de gente urbanita que lo ignoran todo sobre el campo. No conocen más tierra que la del parque de su barrio a donde sacan a pasear a un galgo obeso, que ha perdido el instinto de su raza. Pero cada vez tienen más influencia en los despachos y como su vocación y su herencia ideológica es prohibirlo todo, han construido un discurso supremacista que intenta decidir las vidas y las haciendas de los pocos valientes que aún resisten con su ganado o sus tierras en los pueblos", ha apuntado el periodista, que trabajó durante 35 años en Europa Press y fue su director adjunto.

Este es el mensaje, según ha detallado, de uno de los 14 relatos que conforman 'Historias tristes de Colomba'. “Todo está controlado o prohibido --se lee en libro--. Los agricultores y ganaderos ya no son los guardianes de la naturaleza en la que viven. Ahora son ellos los sospechosos, los que son vigilados como si estuvieran confinados en una reserva india. Un lobo, un águila, un simple perro que aparezcan muertos generan más revuelo y atención mediática que la decadencia y la progresiva muerte de comarcas enteras".

Además, ha criticado "la burocracia, ese insaciable Estado dentro del Estado" que "lo decide todo sin consultar con los afectados". El "drama", tal y como ha indicado, es que "donde antes había campos arados o pastoreaba el ganado, ahora hay vejez, decadencia, abandono, hierba seca, matojos y todo el combustible preciso para que se desate la catástrofe".

En este sentido, ha aplicado la célebre frase de Julio César 'Alea iacta est' al mundo rural. "Desgraciadamente, para cientos de pueblos de la España despoblada, no hay ningún futuro y su suerte está definitivamente echada", ha zanjado.

Durante la presentación ha intervenido el escritor Iñaki Ezkerra, quien ha destacado el estilo "austero, directo y a la vez pulido" del autor. "Hacía falta un libro como el de Paulino que te muestra la realidad", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que sus personajes "suenan a verdad". También ha destacado la "reivindicación" que hace de la civilización rural y los problemas y soluciones que va señalando.

Por su parte, el periodista y escritor Javier Rioyo ha indicado que el libro "no es ni triste ni muy alegre" sino "de un hiperrealismo muy interesante" sobre la que es "la mayor parte geográfica de España", la que "durante mucho tiempo generó la riqueza para la España imperial" y de cuyo "abandono" después "se alimentó" la "España periférica". "Es un libro de una reivindicación quizá melancólica pero con la mirada puesta en las pequeñas historias que son las que conforman la forma de ser", ha enfatizado.