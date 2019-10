Pedro Mairal novela los 'Breves amores eternos': "Insistir en la monogamia tiene que ver con la posesión"

Publicado 21/10/2019 19:10:47 CET

El escritor argentino Pedro Mairal - XAVIER MARTÍN

El escritor argentino Pedro Mairal reúne en 'Breves amores eternos' (Destino) una serie de relatos sobre las relaciones de pareja en la que se cuestionan distintos roles asumidos, como por ejemplo la monogamia, que "tiene que ver más con la necesidad de posesión o la inseguridad".

"¿Por qué seguimos insistiendo en este modelo? Quizás es que cuando las parejas siguen 'careteando', es decir, usando caretas en su día a día, es porque se trata de un modelo heredado y no se sabe qué hacer con ello", ha señalado con humor en una entrevista con Europa Press el autor.

Mairal sitúa tras estas 'caretas' la función de la literatura, la de "mostrar aquello que uno no se atreve a mostrar en Instagram". "En redes sociales uno siempre ve esa foto ridícula del atardecer en vacaciones, pero cuando la gente se anima a mostrar su debilidad sale una buena historia. Eso es lo que me interesa", ha defendido.

En 'Breves amores eternos' se suceden las historias de parejas insatisfechas que buscan en otros lo que no encuentran en el "aburrimiento de lo cotidiano". Sin "ánimo de convertirse en consejero sexual", Mairal analiza a sus personajes con una mirada agridulce en las que el adulterio y el sexo no terminan de suponer la recompensa buscada.

Mairal reconoce que escribir sobre sexo "no es nada fácil porque enseguida uno pasa al lado cursi y parece que todo está dicho ya". Máxime en una sociedad en la que "todo está hipersexualizado, desde el reguetón hasta la publicidad". "Pero a mí me gusta ser directo en las escenas sexuales y creo que funciona esa genitalidad manifiesta".

TIEMPOS DE "NEOPURITANISMO"

Frente a esa 'hipersexualización' de algunos lados, el autor de 'La uruguaya' también reconoce que la sociedad actual tiende a criticar a la ficción mediante un "amordazamiento de la sexualidad". "En cierta manera, es una especie de neopuritanismo y hay que evitar que la corrección política se meta en la ficción", ha alertado.

"Siempre existen los puristas, hasta a Paco de Lucía y Camarón les decían que no hacían flamenco. Pero es tarea de los artistas el mezclarlo todo, ser incorrectos y no dejarse llevar por las críticas: escribir es siempre ofender a alguien y el que no quiera se tendría que quedar callado", ha añadido.

Preguntado sobre la 'idealización' de los amores breves frente a relaciones largas, Mairal reconoce que hay "algo de revisitar esos amoríos pasados como si fueran paraísos cerebrales". "La brevedad le da al amor una cualidad eterna, la gente se queda enganchada en un 'loop' y luego volver al aburrimiento es difícil", ha señalado.

SIN AUTOBIOGRAFÍA

En todos estos relatos, el autor ha renunciado a la fórmula de tintes autobiográficos que, sin embargo, sí había en 'La uruguaya' --con la ruptura del matrimonio y el adulterio de fondo--. "Eso era imposible, porque en ese libro volqué todas mis tripas y hubo un desgaste muy grande: no sé si uno puede escribir una novela como 'La uruguaya' cada año", ha ironizado.

En cualquier caso, recuerda que su escritura plagada de sexo no responde a "provocar excitación", sino a hablar de "la condición humana". "Cuando la gente se va a la cama, ocurren cosas, y a mí me interesa más que la mecánica de los cuerpos la intimidad cerebral, lo que pasa por la cabeza de uno cuando está con alguien", ha concluido.