El periodista Tomás Bárbulo vuelve al Sáhara con 'Aaiún', un thriller de "amor y guerra" en la última colonia española

El periodista y escritor Tomás Bárbulo publica "Aaiún. Un thriller de amor y guerra en la última colonia española" - ARCHILETRAS LIBROS

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Tomás Bárbulo vuelve al Sáhara con 'Aaiún', una nueva novela que, como detalla en su subtítulo, es "un thriller de amor y guerra en la última colonia española". Se trata del primer título de la colección 'La novela del verano' del sello Archiletras Libros, según ha informado la editorial.

En su novela, Bárbulo desarrolla la intriga en la primavera de 1975, en el Sáhara Español, hoy denominado Sáhara Occidental, donde vivió hasta las vísperas de la Marcha Verde. Como escritor, Bárbulo es autor del ensayo 'La historia prohibida del Sáhara Español' (Destino, 2002 y Península, 2017), y de las novelas 'La asamblea de los muertos' (Salamandra, 2017), que obtuvo el premio de la Semana Negra de Gijón a la mejor primera novela y fue traducida a varios idiomas, y 'Vírgenes y verdugos' (Salamandra, 2019), llevada al cine por Gerardo Herrero.

Nacido en A Coruña en 1958, Bárbulo pasó parte de su infancia en Sidi Ifni y su adolescencia en El Aaiún, capital del Sáhara Español (hoy Sáhara Occidental). Como periodista ha sido miembro fundador de los diarios 'Expansión', 'La Gaceta de los Negocios' y 'El Sol', y durante treinta años trabajó en 'El País', periódico para el que viajó en numerosas ocasiones por África occidental.

'Aaiún' se convertirá en el primer título de la colección 'La novela del verano' de Archiletras Libros, que amplía al terreno de la ficción narrativa su catálogo, centrado hasta ahora en sus dos colecciones de Poesía y Lingüística.

Archiletras Libros es un sello editorial que comenzó su andadura en 2024 con dos colecciones, una de Lingüística y una de Poesía, con el propósito de poner en circulación títulos y autores clásicos y contemporáneos y, como en las revistas, con dos enfoques diferentes y a la vez complementarios: la divulgación y la investigación.

Ha publicado hasta ahora dos títulos en la colección de Poesía, la reedición del poemario satírico 'Arsénico sin compasión', de Arsenio Escolar, y el poemario 'Sonetontos con ton y son', de Alberto Chessa, y tres títulos en la colección de Lingüística: 'Por qué los refranes siempre tienen razón', de Sonia Gómez-Jordana Ferary; 'El palabrista creapalabras', de David Serrano-Dolader; y 'Del caos al cosmos: los mitos clásicos y su huella en la lengua española', de Teresa Jiménez Calvente.