Planeta pone en marcha un proyecto editorial en Francia con Claire Do Sêrro como directora editorial

Archivo - Una persona leyendo en un parque, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La editorial Planeta ha puesto en marcha la creación de Éditions Planeta, un nuevo proyecto que incorpora a Claire Do Sêrro como directora editorial ejecutiva para desarrollar su catálogo propio.

Así, sus primeros títulos llegarán a las librerías en agosto de 2027, coincidiendo con la 'rentrée', tal y como ha adelantado Planeta en un comunicado.

Para la distribución y comercialización de su catálogo, Éditions Planeta contará con la colaboración de Dilisco, distribuidora del grupo Albin Michel.

Por su parte, Claire Do Sêrro ha desarrollado desde 2008 su carrera en algunas de las principales editoriales francesas. Desde 2019 ha dirigido el área de ficción extranjera de Robert Laffont. Anteriormente fue directora literaria de Nil Éditions y trabajó en Éditions du Sous-Sol y Éditions Stock.

El director general de la División Editorial de Grupo Planeta, Jesús Badenes, ha asegurado que esta decisión se corresponde con el deseo de "crecimiento" que tiene el sello y que forma parte de su esencia.

"Sobre la base de la experiencia y la solidez de Editorial Planeta, queremos construir en Francia un proyecto con identidad propia, sostenible y capaz de generar valor duradero para los autores, los lectores, los libreros y el conjunto del sector, y de formar parte de su extraordinaria riqueza cultural", ha añadido.