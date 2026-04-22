El Rey homenajea a Celorio en la víspera de la entrega del Cervantes: "La literatura es una gran escuela de libertad"

El Rey Felipe VI Este Martes 22 De Abril De 2026 - CASA REAL

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha homenajeado este martes 22 de abril al escritor mexicano y Premio Cervantes 2025, Gonzalo Celorio, defendiendo que "la literatura es una gran escuela de libertad".

Así lo ha puesto de manifiesto durante el tradicional almuerzo que los Reyes ofrecen a representantes del mundo de la cultura en el Palacio Real, con motivo de la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2025, que esta edición rinde homenaje al galardonado escritor mexicano.

"Esa facultad -la de leer, la de leernos- nos es imprescindible desde un punto de vista colectivo -como sociedad democrática- y desde un punto de vista individual: para la realización ética y moral de la persona, para el ejercicio pleno de los derechos y libertades inherentes a la ciudadanía. La literatura es, en definitiva, una gran escuela de libertad", ha asegurado el monarca.

Por otro lado, ha destacado la visión de Celorio sobre el "valor de la educación" y sobre su "utilidad a la hora de formar espíritus críticos, desmantelar prejuicios y lugares comunes y avanzar hacia un conocimiento más riguroso, más matizado, de las cosas y de los hechos".

"Un conocimiento que -sin ser perfecto, pues nunca lo es- se acerque lo más posible a esa búsqueda compartida de la que hablaba Machado: '¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla'", ha apuntado el Rey.

El acto, que reúne a autoridades, académicos, editores y destacadas figuras del mundo cultural, es el preludio a la ceremonia que presidirán Felipe VI y Letizia y que tendrá lugar este jueves 23 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.

En su discurso previo al almuerzo, Felipe VI ha recordado a los españoles que se exiliaron en México durante la guerra civil y posterior franquismo, que son protagonistas recurrentes en la obra de Celorio.

"Celorio reconoce y celebra, a la luz de su experiencia personal, la aportación a la cultura mexicana de los intelectuales españoles en el exilio. Con gratitud de discípulo nos habla de esos maestros que, pese a la distancia y el desarraigo, siguieron sintiendo España como propia", ha precisado Felipe VI.

Así, el monarca ha destacado la dedicación de Celorio a la lengua española durante toda su vida "en casi todas las facetas posibles": como narrador, docente, académico, ensayista y editor.

"Una lengua que fluye en un espacio inmenso, desde América del Norte a la Patagonia, desde el Mediterráneo al Pacífico, y que cuenta ya con 630 millones de hablantes. Ese gran espejo de nuestra lengua -un espejo con alma de caleidoscopio, como en los cuentos borgianos- nos abre a oportunidades infinitas, de conocimiento y de creación. Produce un imaginario que no excluye, que no separa, que no inhibe la diferencia, sino al revés: que nos incluye y nos engrandece a todos", ha apuntado el Rey.

Además, ha homenajeado a Jorge Luis Borges, de cuyo fallecimiento en Ginebra se cumplen 40 años, y el homenaje que Celorio le hizo en su libro de memorias, 'Ese montón de espejos rotos'.

Celorio fue premiado el pasado noviembre con el más prestigioso galardón de las letras en español por "la excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispánica", según destacó el fallo del jurado entonces.

SÉPTIMO ESCRITOR MEXICANO GALARDONADO

Desde que este galardón fue entregado en 1976 por primera vez a Jorge Guillén, Celorio es el séptimo escritor mexicano que recibe el galardón después de Octavio Paz (1981), Carlos Fuentes (1987), Sergio Pitol (2005), José Emilio Pacheco (2009), Elena Poniatowska (2013) y Fernando del Paso (2015).

Entre el centenar de personalidades del mundo de las letras que han acudido al almuerzo con los monarcas se encuentra el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado; la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias Cano.

También escritores como Juan Manuel Bonet, Carme Riera, María Dueñas, Marta Jiménez, Soledad Puértolas, Javier Cercas Alfonso J. Ussía, Pablo Rivero, Rafael Tarradas, Luz Gabás, Pablo Álvarez, Luis Mateo o Juan del Val.

Además, figuran desde promotores culturales como una pequeña librería de Salamanca como 'Letras Corsarias', hasta escritores jóvenes como la Premio Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández' 2025, Elisa Fernández Guzmán; o labores como la de la joven editorial segoviana 'La Uña Rota'.

También han acudido los ganadores de dos ediciones anteriores del Premio Cervantes, Luis Mateo Díez (2023) y el nicaragüense Sergio Ramírez (2017).