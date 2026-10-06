Roban un libro de valor incalculable y 210 kilos de peso con la cubierta de Salvador Dalí de un museo de Francia

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MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El libro de Joseph Foret, 'El Apocalipsis' ha sido robado del centro de arte contemporáneo de Issoire, ubicado en la Auvernia francesa. Se trata de un ejemplar de valor incalculable y de 210 kilogramos de peso cuya cubierta está esculpida en bronce por Salvador Dali.

La Fiscalía de Clermont-Ferrand ha confirmado que el robo tuvo lugar la noche del domingo 4 al lunes 5 de octubre y la sección de investigación de la gendarmería de la localidad está a cargo de la investigación, según la información publicada por el medio francés ICI Pays d'Auvergne.

El ejemplar original es único y pesa aproximadamente 210 kilos. Solo su cubierta pesa aproximadamente 150 kg. El ejemplar completo fue concebido como una obra de arte total, imaginada y publicada por Joseph Forêt, basada en el Libro del Apocalipsis.

El propietario de la obra, Christian Karoutzos, ha expresado su consternación ante el robo. "Es una obra maestra, digna de una catedral, única en el mundo. Francia fue asesinado anoche, el patrimonio francés fue asesinado", ha expresado el coleccionista, según recoge el medio francés ICI Pays d'Auvergne.