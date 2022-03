Rosa Montero, publica 'El peligro de estar cuerda': "La locura es una soledad atronadora"

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora y periodista Rosa Montero ha asegurado que "la locura es una soledad atronadora" durante la presentación de su nueva novela 'El peligro de estar cuerda' (Seix Barral). "Una soledad de tal calibre que si no has estado ahí, no sabes a qué soledad me refiero", ha explicado.

De esta forma, ha señalado que "cuando se tiene una crisis mental" es como si "llegase un gigante" que pega una patada y "te saca de tu vida". "Te saca de la especie humana, y te crees que no puedes conectar con el resto de la humanidad", ha expresado Montero.

En este sentido, ha agregado que si a esa soledad se le añade "el ostracismo social con el que se ha estado castigando a los enfermos mentales" se les "condena al infierno". "Mientras que si unes a la gente en el discurso común, pues posibilitas una vida hábil para la gente con enfermedades mentales", ha dicho.

Asimismo, la escritora ha asegurado que "es un momento esperanzador" para la salud mental tras la pandemia. "¿Por qué se está hablando más de la salud mental? Porque ha empeorado, pero por otro lado, --por primera vez en todo el mundo-- se está hablando de la salud mental de una manera muchísimo más natural", ha reflexionado Montero y ha agregado que se está "atravesando una frontera sin retorno e importantísima".

"El tema de la salud mental siempre ha sido un tema mío escrito desde hace mucho tiempo, pero es que ahora estamos pudiendo hacerlo colectivamente, y no solo en España, sino en el mundo", ha comentado para calificar esto como "un logro enorme".

Así, la autora de 'La hija del caníbal' publica ahora este texto sobre el proceso creativo donde explora el sentido de la vida a través de diferentes escritores y artistas como Janet Frame o Emily Dickinson.

Según ha explicado, el objetivo más que "entender a los personajes", es "vivirse dentro de ellos". "Siempre que he sido periodista y he hecho entrevistas, he intentado por un rato meterme en la cabeza de los personajes, no tanto como entender --porque uno no se entiende ni a uno mismo--, pero sí vivir un poco dentro de ese lugar", ha puntualizado.

Además, ha desvelado que el personaje que "le ha salvado el libro" es la novelista Janet Frame. "Es una persona que ha tenido una vida tan difícil, que ha tenido todo para que la destrozaran, y sin embargo con esa fuerza de vida, con esa capacidad para seguir viviendo y seguir creando, me parece maravillosa", ha comentado para definirla como "una iluminadora de mundos".

Finalmente, preguntada por el mensaje que quiere transmitir a sus lectores con 'El peligro de estar cuerda', Montero ha dicho que "la rareza es lo normal, lo que verdaderamente es raro es ser normal". De esta forma, ha asegurado que "la normalidad es una construcción estadística" y que "no hay nadie que sea normal".