Unas 700 personas disfrutan en la 'intimidad' de un concierto en Madrid de J Balvin de la mano de Jamenson Connects

Concierto de J Balbin en el Círculo de Bellas Artes de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 700 personas han podido disfrutar este miércoles de un concierto 'íntimo' y exclusivo del artista colombiano J Balvin en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, impulsado por la firma Jameson Irish Whiskey dentro de su plataforma de eventos Jameson Connects.

El 'show', diseñado para un aforo reducido, ha ofrecido al público una puesta en escena cercana del cantante urbano en pleno centro de la capital. La actuación se enmarca en la agenda de actividades culturales y musicales que la marca de whisky irlandés promueve para conectar a las personas a través de experiencias compartidas.

La cita ha arrancado a las 20:00 horas con la apertura de puertas para los asistentes, que han ido completando el aforo de la Sala de Baile del Círculo de Bellas Artes antes de que J Balvin subiera al escenario pasadas las 22:10 horas.

"Hace más o menos más 15 años que no estaba en un lugar cerrado en Madrid", ha recordado, al tiempo que ha asegurado que veía a "mucha gente buena y mucha gente bonita".

Durante la actuación, el artista ha repasado sus principales éxitos en un ambiente de cercanía con el público, alejado del formato habitual de grandes estadios. Desde 'Blanco', 'Morado' y 'Azul', algunos de los temas de su álbum 'Colores', hasta colaboraciones con cantantes como Rosalía, con la canción 'Con altura' o Bad Bunny, con 'No me conoce' y 'Si tu novio te deja sola'.

"Gracias por esta energía esta noche, Madrid. Me lo llevo en el corazón", ha agradecido el artista durante su concierto entre los gritos de los asistentes y antes de cantar el tema 'Medusa'.

También ha compartido con sus fans 'Mi Gente', un himno que rompió récords en su carrera y que ha sido coreado por la sala. Además, 'Safari', '6AM', 'Quiero repetir', 'X' y 'Ay vamos' han encendido a todos los presentes.

MOMENTO EMOTIVO CON 'LA CANCIÓN'

Tras sus canciones más enérgicas ha llegado el turno de 'La Canción', en el que ha sido el momento más emotivo del concierto. "Vamos a ponernos sentimentales. Quien tenga su celular ahí, si quieren lo prenden y ponen la luz. Quiero ver cada flash ahí esta noche, porque cada luz es una luz de buena vibra, de esperanzas, de sueños, de salir adelante, que en cualquier momento saldremos de la oscuridad y volveremos a ver la luz", ha señalado J Balvin.

También ha mandado un mensaje de cariño para los madrileños que han acudido a ver su espectáculo: "Gracias a todos en esta noche tan especial, los amo".

En la última parte del encuentro, J Balvin ha transformado la sala en una discoteca con 'Ritmo'. "No puede quedar nadie sin brincar", ha gritado a la vez que saltaba para animar al público.

Para despedir la noche, tras una hora y media de música el colombiano ha recurrido a 'In da guetto', con sus fans entregados bailando hasta el último momento. "Gracias, de corazón", ha expresado el artista para despedirse de su público en la capital.