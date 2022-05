Adam Green, representante de la escena antifolk internacional, de gira la próxima semana con SON Estrella Galicia

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El artista americano Adam Green presentará en primicia los temas de su nuevo trabajo 'That Fucking Feeling' (abril 2022), junto a las canciones que le han situado como uno de los máximos exponentes del antifolk a nivel internacional, de la mano de SON Estrella Galicia en una gira por toda la Península a partir de la próxima semana.

Según los impulsores del evento, la gira --estaba prevista para 2020-- empezará en Oporto, en 'M.Ou.Co' el 10 de mayo y continuará en Coruña, en el Garufa Club (11 de mayo) y en Madrid, en el Teatro Lara (el 12 de mayo).

Adam Green es compositor, cantante, cineasta, artista visual y poeta. Como parte de la escena antifolk del centro de Nueva York a finales de los noventa, Green formó parte de la mitad de The Modly Peaches, aunque su carrera despuntó cuando arrancó con su etapa en solitario en 2002. Ha grabado 11 álbumes, muchos de los cuales se han convertido en éxitos de culto, y sus canciones han sido interpretadas por artistas tan diversos como The Libertines, Carla Bruni, Kelly Willis, Dean & Brita o Will Oldham.

El estadounidense ha sido comparado con Ben Folds, Leonard Cohen, Ben Kweller y Jonathan Richman, pero su personal estilo indie rock-folk ha obtenido una identidad propia en la radiofórmula estadounidense. Aunque también en diferentes países europeos como Alemania, donde goza de gran popularidad, y en España, donde es distribuido por Sinnamon Records.

El concierto de Madrid se enmarca además dentro de la iniciativa de impacto positivo que SON Estrella Galicia ha puesto en marcha junto a Liight, startup que busca motivar a las personas a ser más sostenibles en su día a día a través de la tecnología y la gamificación.

Así, todos los asistentes al concierto de la capital podrán descargarse la app para participar en retos y desafíos que premiarán a los más comprometidos. Entre las recompensas de SON Estrella Galicia y Liight, los usuarios pueden llegar a ganar discos firmados, entradas VIP para festivales como O Son do Camiño, zapatillas Wasted, mochilas de plástico reciclado o kits para elaborar cerveza en casa.